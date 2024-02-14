以倡帳篷區安置巴人 備進攻 拉法難民無處逃 歐盟官員質疑「疏散去月球」

以色列周一敦促聯合國趕在其拉法市攻擊行動前，協助撤走當地約140萬平民。 惟聯合國不會參與任何強迫疏散行動。聯合國發言人周一說：「你不能把人送回滿佈未爆彈藥之地（指加沙其他地區），更不用說缺乏庇護所。」

美中籲停軍事行動

美國總統拜周一申明，倘沒有確保逾100萬人安全及支援他們避難的「可靠計劃」，不該展開拉法的軍事行動。中國昨呼籲盡快停止當地軍事行動。

自以哈於4個月前開戰，加沙炮火處處，拉法市是加沙人最後避難所。該處有約140萬至150萬流離失所平民。他們稱已「無處可去」。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利周一回應以總理內塔尼亞胡呼籲巴勒斯坦平民撤離拉法地區言論，說：「疏散他們往哪兒？去月球？」

《華爾街日報》報道，以色列日前向埃及提出了一個方案：在加沙西南部沿地中海岸設15個營區，每營約可容納2.5萬帳篷及有戰地醫院，由美國及其阿拉伯國家盟友出資，埃及負責搭建。報道無交代成事可能。

以色列目標是徹底剷除巴人武裝組織哈馬斯，但面對愈來愈大的停火壓力。《以色列時報》昨報道，以色列在美國壓力下，派遣情報機構摩薩德（Mossad）、國安局赴埃及開羅，參與由卡塔爾、埃及、美國斡旋的以哈休戰6周方案談判。

（法新社/華爾街日報/以色列時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）