年輕選民關鍵 韓風宣傳TikTok直播拉攏

普拉博沃跳舞「洗白」形象

TikTok在印尼每月有該平台全球第二多的1.25億個活躍用戶，而當地六成40歲或以下選民更表示，社交媒體是他們獲取資訊的主要來源，故不同陣營都嘗試藉此塑造形象。以普拉博沃為例，其競選團隊上載他在集會現場當眾跳舞的片段，還鼓勵民眾也拍下模仿跳舞的片段放到社交平台。此舉被認為有助淡化普拉博沃的軍人形象和過去侵犯人權等爭議，像19歲「首投族」泰特便表示，覺得普拉博沃的跳舞片「非常可愛有趣」，令其「看來謙厚」。

「韓流」K-Pop流行文化近年席捲印尼，總統候選人阿尼斯推出附有韓文拼音名字的個人漫畫肖像T恤，以及K-Pop風格的紙扇、海報和貼紙，甚至模仿韓星做TikTok直播和跟選民交流，深受「韓流」粉絲尤其是年輕女選民歡迎。甘賈爾則選用荷李活電影《壯志凌雲》風格的風褸和企鵝T恤，嘗試拉近與選民距離。一名青年選民說：「一般選舉物品都老套乏味，但今趟就很有趣。」

然而，一些專家擔心TikTok充斥有問題、試圖操縱選民的內容，例如年輕選民不太清楚普拉博沃擔任特種部隊司令時涉及犯下的侵犯人權往事，不其然地相信了在TikTok流傳「如果他曾侵犯人權，為何他未曾坐監」之類的論述。

（衛報/CNBC/CNN/CNA）

（印尼大選．政治王朝）