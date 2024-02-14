政壇素人走位建政治王朝 佐科暗「造王」求延影響力

乘梅加瓦蒂落敗 「蜀中無大將」上位

長年研究現代印尼政治的學者朗恩（Max Lane）上月在其擔任客席資深研究員的新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS）發表文章，勾勒佐科政治發迹之途。朗恩指出，佐科為了參與梭羅市長選舉，2004年加入鬥爭派民主黨，翌年成功當選，並憑政績崛起成為新晉的全國政治明星，惟佐科更上一層樓的關鍵，在於把握到鬥爭派民主黨「蜀中無大將」的困境——掌控該黨的梅加瓦蒂兩度競選失敗後，黨內明顯缺乏問鼎默迪卡宮的幹才，佐科適逢其會得以「上位」。

佐科游走不同勢力 與黨保持距離

然而，佐科從一開始即展現跟傳統印尼政客不同的政治風格，喜歡「下鄉視察」（blusukan）來聽取民眾意見，塑造親民的個人形象，有助民望飈升。惟在立足全國政壇上，佐科刻意游走不同勢力的策略更值一談。

朗恩認為，佐科刻意跟鬥爭派民主黨保持距離，只視該政黨為實現個人雄心的載具，例如佐科在梭羅市長任內只偶爾穿起政黨制服參與黨內活動。到2012年角逐雅加達首都特區省長時，佐科的競選制服更只是格仔恤衫，而非鬥爭派民主黨的紅色制服。到佐科當上總統後，諸如總統辦公室主任等多個內閣要職都由他的密友或長期合作者把持，只分得數個相對不重要部長職位的鬥爭派民主黨儼如被邊緣化。梅加瓦蒂對此大感不滿，不時敦促佐科要「執行黨的任務」，她與佐科的關係自2015年起屢傳惡化，到今屆大選更呈白熱化。

另一邊廂，佐科跟蘇哈托時代軍方勢力的關係也愈見顯眼。事實上，家具商人出身的佐科早就跟蘇哈托時代的商界人物（部分更是前將領）關係密切，當上總統後也未停步，2018年更任命蘇哈托時代將領穆爾多科（Moeldoko）出任總統辦公室主任。到2019年連任後，佐科更邀請兩次大選手下敗將的前軍頭普拉博沃入閣，擔任國防部長。諷刺的是，這也不是普拉博沃首次跟鬥爭派民主黨合作，在2009年大選，他同意擔任梅加瓦蒂的副手，只是後者再度無緣總統大位。事移勢易，普拉博沃現跟佐科關係愈見密切，他以佐科長子吉布蘭擔任競選拍檔便是例子。

政策暗助普拉博沃 同吃牛丸粉拉票

原屬鬥爭派民主黨的吉布蘭加入普拉博沃陣營，甚至為此鬧出姑丈兼憲法法院大法官涉嫌濫權放行的爭議，令外界認定佐科有意藉此延續政治影響力，甚至藉此建立新的政治王朝。佐科從來未肯公開支持黨友總統候選人甘賈爾，相反被指推出政策暗幫普拉博沃，到上月24日他更公開表明，身為在任總統，可有支持任何總統候選人的自由，也可在公餘時間為其支持對象助選，前提是不使用政府設施。不足一周後，佐科公開跟普拉博沃同吃牛丸粉（bakso），是上月第二度跟對方聚餐，被認為是愈來愈不掩飾支持普拉博沃的立場。佐科同期為公務員和軍人加薪，也被認為有助兒子拉票的意味。

政治王朝在印尼並非新鮮事，梅加瓦蒂是國父蘇卡諾之女，她原先也有意推舉女兒兼國會議長普安出選但未成功，而普拉博沃是前獨裁者蘇哈托的前女婿，印尼首任直選總統蘇西洛也已安排兒子阿古斯接掌其創立的政黨。然而，佐科以素人身分從政，不像以上人物本身都有濃厚政界或軍方背景，如今加入建立政治王朝的行列，不免令評論質疑會否損害印尼的民主化進程。

明報記者

（印尼大選．政治王朝）