印尼今大選 大熱防長盼避次輪投票 普拉博沃軍頭背景涉排華暴行 拍檔佐科長子添政治爭議

自2004年開始直選總統以來，印尼每屆大選都有候選人在首輪得票過半當選，毋須舉行次輪投票，即使是對上一次三方角逐的2009年，蘇西洛仍以六成得票直接連任。然而，綜合今屆大選的選前民調顯示，現任防長普拉博沃（Prabowo Subianto） 近期支持度徘徊五成上下，仍有可能被拖入預定6月26日的次輪投票。其兩名對手是雅加達前省長阿尼斯（Anies Baswedan）和中爪哇省長甘賈爾（Ganjar Pranowo），二人在不同民調中都以兩成左右支持度相互緊咬。今日會同時舉行國會選舉投票，決定下屆的地方代表理事會（參議院）和人民代表會議（眾議院）議員人選。地方議會也會改選。

按憲法規定，印尼總統每個任期為5年，最多連任一次。然而，無法再尋求連任的佐科民望仍然高企，故如何處理其政績遺產，成為選舉一大焦點。以佐科高度重視的遷都計劃為例，由於新首都努桑塔拉估計造價高達300億美元（約2340億港元），項目成本效益始終受到質疑，普拉博沃和甘賈爾皆承諾會建設新都，但阿尼斯則提出批評。

蘇哈托前女婿 曾涉縱容姦殺華人

作為大熱門的普拉博沃本身具有不少爭議，他是軍方出身，獲身為外父的獨裁總統蘇哈托提拔，在1990年代擔任多個軍隊高層職位，任內行事常被指控違反人權。其中在1998年5月引發排華慘案的「黑色五月」暴動，普拉博沃先後執掌的兩支部隊都有出動，涉嫌縱容暴民殺害和強姦當地華人，令他在事件的角色備受懷疑。鑑於事發時正值全國示威要求蘇哈托下台，普拉博沃有否更多政治盤算同樣惹來揣測——蘇哈托在暴動同月下台後，普拉博沃被逐出軍隊，有官方背景的事實核查小組則指他在軍方涉及雅加達的騷亂上擔當關鍵角色。然而，普拉博沃始終未曾為此被起訴。

蘇哈托時代結束後，普拉博沃跟妻子離異，一度流亡約旦，後來回歸政壇，惟無論角逐副總統（2009）還是總統（2014、2019）都落敗，但2019年兩度不敵佐科後獲對方延攬入閣，出任防長。

佐科子未達參選年齡 獲放行惹議

普拉博沃與佐科關係自此愈見密切，到今屆選舉更以現年36歲的佐科長子吉布蘭（Gibran Rakabuming）為競選拍檔，引起更多爭議。吉布蘭本身未達到競選正副總統的40歲門檻，但去年8月，包括佐科幼子領導政黨成員的7名政治人物提出降低參選年齡門檻，憲法法院10月駁回倡議，卻提出只要曾擔任地方首長，未滿40歲也可參選，變相為現任梭羅市長的吉布蘭「開綠燈」。

然而，這項裁決隨即惹起巨大爭議，蓋因憲法法院首席大法官、佐科妹夫安瓦爾（Anwar Usman）有份參與審理案件，被指促成「鬆綁」規定幫助侄子。後來憲法法院道德小組裁定安瓦爾在審該案時未有迴避，未能秉持公正原則，嚴重違反道德規範，將他降職為大法官。

吉布蘭得以入閘，也引來另一爭議，即其父親佐科是否有意建立新的政治王朝（見另稿）。

（印尼大選．政治王朝）