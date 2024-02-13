南加沙死傷慘重 荷蘭法院禁輸F-35零件予以

此裁決表示以色列對加沙的攻擊「造成了不成比例的平民傷亡，包括數千名兒童」。鑑於國際義務，假如戰爭「存在嚴重違反國際人權法的明顯風險」，荷蘭必須禁止出口軍事物資。荷蘭是美國出口F-35戰機零件往以色列和歐洲國家的庫存地。這場訴訟由樂施會等數個人權組織提出。

在加沙那邊，以色列周一（12日）黎明表示通過聯合行動，從拉法一幢建築物的二樓救出被哈馬斯擄走禁錮近130天的兩名人質，分別是60歲的馬爾芒（Fernando Simon Marman）和70歲的哈爾（Louis Har），兩人健康良好。惟哈馬斯管理的衛生部周一發聲明說，以色列當天黎明前對拉法的轟炸，造成約100人喪生，形同「屠殺戰」。

拉法是位於加沙南端、鄰近埃及邊境的一個小鎮，該處有約140萬躲避北部戰事流離失所的巴勒斯坦人。以色列周一表示已促請聯合國救援機構在以軍展開地面清剿行動前，協助撤走當地平民。該國政府發言人說：「我們呼籲聯合國機構合作。勿說做不到。與我們一起合作想辦法。」

（路透社/法新社）