患癌美防長出院一月 「膀胱問題」再入ICU

五角大樓兩發聲明交代入院、職權移交

五角大樓周日連發兩則聲明，公布奧斯汀（Lloyd Austin）入院消息。第一次指出他於當天下午2時20分因「緊急膀胱問題」，由安全人員送入馬里蘭州沃爾特里德國家軍事醫療中心。此事已知會副防長希克斯、參謀長聯席會議主席布朗、白宮及國會相關人士。第二次則指希克斯已在下午約4時55分起署理防長的部分職權。

原定赴烏防務會議 月底國會聽證

院方表示，奧斯汀經檢驗後送入深切治療病房，暫未確定他會留院多久，但指其前列腺癌預後狀况甚佳，康復進展料不受膀胱問題影響。奧斯汀原定周三往布魯塞爾參加烏克蘭國防聯絡小組會議，暫未知能否成行。

70歲的奧斯汀去年12月底接受前列腺癌手術短暫留醫後，元旦因併發症由救護車送院，惟奧斯汀及其主要助手沒有即時通報白宮或總統拜登本人，事隔數日白宮才發現不尋常。消息在傳媒曝光後惹來兩黨反彈，奧斯汀本月1日正式就事件道歉，並原定本月29日出席國會聽證會。

事件促使白宮幕僚長齊安茲提出新的官員缺勤程序，例如要求閣員須在留院或需要接受全身麻醉的醫療程序前知會白宮的幕僚長和內閣事務辦公室。五角大樓內部監督部門更調查部門程序是否足以確保高級主管生病時有適當的通知和職權移交動作。檢討報告已於上周四遞交奧斯汀。

（彭博社/紐約時報）