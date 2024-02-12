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文件門檢察官形容記性差 恐衝擊拜登選情

【明報專訊】美國總統拜登的高齡和記憶力問題，近日因為一份特別檢察官報告指他記性差而再成焦點。《紐約時報》上周六（10日）報道，拜登和尋求再任總統的特朗普雖然都超過75歲，但選民似乎不太擔心特朗普年紀大而不能勝任。

民調：選民較不擔心特朗普年紀大

調查拜登成為副總統後不當處理機密文件的特別檢察官羅伯特‧許，上周發表報告決定不起訴拜登，但形容他為「善意、記憶力差的老人」（well-meaning elderly man with a poor memory），成了拜登的政治噩夢。

其實，81歲的拜登和77歲的特朗普，年紀以至思考複雜問題的能力理應同樣令人擔心，但《紐約時報》／錫耶納學院去年秋天對6個游離州做的民調顯示，絕大多數選民表示對拜登的年齡有嚴重擔憂，有70%的人說他太老，不適合擔任總統。對於特朗普，只有不到一半的選民表示類似疑慮。《紐時》報道指出，這種差異可能在總統大選中起重要作用。

威斯康星州民主黨衆議員波肯說：「儘管我們知道兩名候選人年齡只差三歲半，但對其中一方關注似乎更為突出，這將是值得關注的問題。」

密西西比州共和黨策略師巴爾布爾認為，美國人只是在對他們所看到和聽到的內容作出反應。他說：「對美國人來說，這是給他們的兩個選擇，這很痛苦。」

（紐約時報）

相關字詞﹕特朗普 2024美國總統大選 記憶力 拜登

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