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以軍涉轟救護車殺救護員 巴人6歲女童俱亡

【明報專訊】巴勒斯坦紅新月會和加沙的衛生部上周六（10日）譴責以軍12天前阻撓救援和涉嫌向救護車開火，導致一名求援的6歲巴人女孩與兩名奉召救援的紅新月會人員喪命，女孩身旁還有其5名親人的屍體。

女童求援錄音：「非常害怕 請來接我」

6歲的巴人女孩拉杰卜（Hind Rajab）隨舅父舅母和3名表兄弟姊妹，從加沙北部乘車南逃時，途經加沙市遇險。上月29日，起初是拉杰卜的15歲表姊撥通紅新月會緊急電話，表示其父母、弟妹俱亡，以軍向他們開槍，坦克在他們的車子旁，通話在一輪槍聲後中斷。拉杰卜之後撥通緊急電話，向接線生透露她被困車裏，周圍都是親人的屍體。在一段錄音中，可以聽到拉杰卜絕望地哭着說：「我非常害怕。請叫人來接我。」

紅新月會等3小時才得以軍批准，讓兩名人員開救護車往救拉杰卜，但之後失去聯絡。紅新月會和家屬待至以軍上周六黎明撤走，才在拉杰卜受困位置發現8人皆罹難。拉杰卜和親人所乘黑色汽車擋風玻璃和儀表板被砸成碎片，側面散佈彈孔。拉杰卜死因未明。不過其祖父表示，她的背部和手腳均受傷。

紅新月會稱救護車獲允馳援仍被炸

紅新月會上周六指摘儘管事前協調獲以方應允救護車出入，但以軍「蓄意針對抵達現場的救護車」。組織表示，救護車駛至距拉杰卜所在車輛僅數米被轟炸，炸死了車上兩名救護員。其派遣救護車皆跟以軍協調，做法跟在加沙活動的聯合國等其他救援機構一樣，惟所等到的安全通道卻不安全。

（紐約時報/衛報/法新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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