以總理令攻拉法 聯國華府警告災難

內塔尼亞胡上周五說，他已指示以軍和國防部擬定地面進入拉法及疏散平民的綜合方案。他在周日播出的美國廣播公司（ABC）訪問中，稱將為拉法平民提供「安全通道」離開。內塔尼亞胡被問到逾百萬名巴人應何去何從時，僅回應稱以方「正制定詳細計劃」。他提及拉法以北的部分加沙地區已獲清理，可用作容納平民的安全區。

內塔尼亞胡稱上述計劃「獲美國同意」，並強調勢在必行，以剿滅哈馬斯「最後部隊」。但美國國務院副發言人帕特爾上周四指拉法是關鍵的人道物資過境點，稱以軍對當地發動地面攻擊「非我們（華府）會支持的做法」，指目前在欠缺計劃和思慮下實行該類行動「將造成災難」。美國總統拜登同日批評以色列針對哈馬斯去年10月7日突襲的報復「已過火」，並表示尋求各方「持久暫停」戰事。

以方指摘UNRWA總部設哈馬斯地道

英、荷等領袖憂慮拉法地面戰會造成重大平民傷亡。拉法現有約150萬巴人聚居及避難。哈馬斯位於加沙的領袖警告當地或出現「數以萬計」死傷。哈馬斯旗下阿克薩電視台引述一名該組織高級領袖警告，跟以色列的人質換囚計劃有可能告吹。與拉法接壤的埃及則有官員表示，不會讓巴人湧入西奈半島，警告以方做法將破壞以埃和約。聯合國人道主義協調員麥戈德里克形容，拉法民眾「將無處可逃」。

以軍上周五晚至昨晨多次空襲拉法，造成最少69死，包括12名兒童。以方前天指聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）位於加沙市總部下設有哈馬斯地道，而總部大樓為地道供電。以色列外長卡茨籲該機構主任拉扎里尼辭職。UNRWA回應稱他們自去年10月12日後便沒有用過該總部辦公室，敦促獨立調查。

哈馬斯稱以方攻加沙 致兩以人質亡

哈馬斯主要武裝力量「卡桑旅」周日通過該組織的Telegram頻道發表聲明，在過去的96小時，以色列對加沙地帶的打擊導致兩名以色列人質喪生，另有8人重傷。該聲明在談及餘下人質時表示：「由於無法為他們提供適當的治療，他們的狀况正變得更加危險。由於以色列持續的轟炸行動，以方對那些傷者的生命承擔全部責任。」

（路透社/法新社/美國廣播公司/新華社/中央社）

（以色列-哈馬斯戰爭）