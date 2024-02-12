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巴國反對派議席勝預期 執政障礙多 前總理謝里夫政黨議席居次 人民黨第三有力造王

【明報專訊】巴基斯坦在囚前總理伊姆蘭汗的巴基斯坦正義運動（PTI）雖被禁參選，但獲PTI支持的獨立候選人出乎意料地在上周四國會大選中贏得逾三成議席，有望合歸PTI領導籌組聯合政府。前總理謝里夫領導的巴基斯坦穆斯林聯盟（PML-N）所得議席排第二。伊姆蘭汗與謝里夫上周五分別宣布勝出，但無一方取得簡單大多數議席。PTI質疑選舉舞弊，聲稱其候選人有好些都「先勝後敗」，加上選舉結果公布緩慢，號召支持者周日示威「保護選票」及呼籲尊重選舉授權。

巴基斯坦2月8日舉行國會264個議席，以及省長和省議會選舉。當局周日（11日）公布國會點票結果，獨立候選人合共贏得國會101席，其中跟原總理伊姆蘭汗的巴基斯坦正義運動（PTI）有關的獨立候選人達93人。選前估計會得勝的巴基斯坦穆斯林聯盟（PML-N），暫得75席，惟以政黨論，仍以PML-N居首。至於由已故總理貝娜齊爾的長子、比拉瓦爾領導的巴基斯坦人民黨（PPP），奪54席。

儘管這並非最終選舉結果，還未計政黨比例代表議席等，惟生成式人工智能「伊姆蘭汗」與曾任三屆總理的PML-N領袖謝里夫俱於上周五宣布選舉勝利，令政局陷入不明朗。PTI又質疑存在選舉操縱，發起周日全國和平示威「保護選票」。極端伊斯蘭政黨巴基斯坦先知追隨者運動（TLP）、伊斯蘭烏里瑪協會（JUI-F）等幾個政黨亦加入抗議，聲稱他們的選舉結果「被篡改」。

伊姆蘭汗陣營質疑舞弊 籲示威護選票

雖然伊姆蘭汗陣營的整體選舉成績勝預期，惟分析認為這次選舉結果不會驅使軍方改變它現時把持的政治形勢。此外，政黨須贏得簡單大多數國會議席才可籌組政府執政，否則要組織聯合政府才能執政。獨立人士無法籌組政府。

伊姆蘭汗的傳媒顧問布哈里（Zulfi Bukhari）告訴路透社，PTI將邀請及有信心獨立候選人會加入該黨並組建政府。

然而，PML-N聲明表示該黨周日跟巴基斯坦統一民族運動黨（MQM-P）的代表經過一小時會議，為日後合組政府達成了「原則協議」。而且政黨可按得票比例額外獲取議席，PML-N料能得多達20個比例代表議席，獨立議員卻無可能得這類議席。

第三大的人民黨黨魁比拉瓦爾則謂：「沒有我們，無人能夠組織政府。」

（路透社/法新社/GeoTV）

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