連續12月增逾1.5℃ 全球升溫達臨界點

全球暖化加上厄爾尼諾現象，令2023年成為有紀錄以來最熱一年，地球表面溫度升幅幾乎超出《巴黎協定》設下的1.5℃升溫幅度上限。2015年《巴黎協定》的目標是以工業化前水平為基準，將本世紀全球氣溫升幅限制在2℃以內，同時尋求將氣溫升幅進一步限制在1.5℃以內。

縱然厄爾尼諾現象上月開始減弱，但極端氣候情况持續。C3S表示，世界剛剛經歷了有紀錄以來最熱的1月（高了1.66℃），並確認2023年2月至2024年1月的氣溫比工業化前時代高出1.52℃。自去年6月以來的每個月，都是有紀錄最熱。

德國波茨坦氣候影響研究所的羅克斯特倫（Johan Rockstrom）說，雖然在厄爾尼諾現象結束後，溫度可能會有所回落，而這次突破升溫門檻並非永遠，但已經構成警號，「1.5是一個非常大的數字，熱浪、乾旱、洪水、增強了的風暴、全球範圍內的水資源短缺等，給我們造成了極大傷害。這就是2023年給我們的啟示」。

（法新社/路透社）