朝鮮盡廢與韓經合法案協議

周三會議通過廢除《北南經濟合作法》、《金剛山國際旅遊特區法及其施行規則》，以及北南經濟合作相關協議的議案。《北南經濟合作法》於2005年通過，規定韓朝經貿合作適用對象及流程，作廢後朝鮮再不另設關於韓朝經貿合作的程序。《金剛山國際旅遊特區法》則於2011年制定，規定韓國或外企及個人對金剛山特區投資的相關內容。朝鮮亦單方面廢除韓朝之間簽署的各種經貿合作協議，表明不與韓方作經濟交流。

朝鮮領導人金正恩去年底在勞動黨八屆九中全會上，將韓朝關係定性為「敵對的交戰國關係」，上月15日在最高人民會議施政演說中又敦促從朝鮮民族歷史中徹底摒棄「統一」、「和解」和「同族」概念。

尹錫悅批朝非理性難判斷

韓國總統尹錫悅在周三播出的電視台專訪中表示，朝鮮是一個不合理、非理性的勢力，無法準確判斷朝鮮真正的想法，但他作為負責國家安全的總統，認為應更加注重審視朝方軍事、經濟和科技力量以妥善應對，而非僅根據朝鮮主張做出評判。他又稱，無論朝鮮是否棄核都可舉行韓朝首腦會談，但應務實避免流於表面。

（韓聯社/路透社）