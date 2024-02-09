巴國大選揭盅 新政5挑戰 內外動盪 投票日全國斷流動通訊防亂

投票昨日下午5時（本港時間昨晚8時）結束。39歲建築工人塔薩瓦稱對於窮人而言誰人執政不重要，他們需要的是能控制通脹的政府。身為首投族的22歲心理學學生沙菲克則希望政府能夠使巴基斯坦變得對女生而言更安全。

內政部稱因應周三（7日）該國西南部俾路支省發生兩宗候選人辦公室外炸彈襲擊，共造成最少28人死亡，已加強保安，派出數以千計士兵到全國各地街道及票站，又暫時中斷全國手機網絡服務，外交部指接壤伊朗及阿富汗的陸路邊境昨暫停所有交通進出。然而，多地在選舉日再發生爆炸事件，共造成最少9人死亡，包括5名警員及兩名兒童。

獲將領支持 謝里夫爭回朝

前總理謝里夫（Nawaz Sharif）領導的巴基斯坦穆斯林聯盟（PML-N）預計贏得大選，74歲的謝里夫亦被指得到將領支持。若謝里夫一方未能贏得議會大多數席位，很可能要跟其他政黨合組執政聯盟。

路透社報道，新政府將要面對最少五大挑戰，涉及內政外交。新政府將接管一個受破紀錄高通脹困擾及艱難改革致增長緩慢的經濟。此外，前總理伊姆蘭汗稱他及所屬政黨受到打壓，伊姆蘭汗在選前因貪污及泄露國家機密控罪而入獄，且另有案件待裁決，但他仍獲不少民眾支持。在國家需要穩定以吸引外資提振經濟之際，新政府倘持續打壓異見恐會加劇緊張局勢。

與此同時，軍方在巴國擁有莫大影響力，近年情况更有加劇趨勢，過去亦曾發生民選政府因軍方干預而被推翻。巴國76年來沒有一名總理可完成5年任期。新政府需在讓強勢將領滿意，以及推行自己政策之間取得平衡。

外交方面，武裝分子襲擊事件在過去18個月增加，以至巴國與鄰國阿富汗、伊朗、印度的關係緊張，是新政府需要處理的難題。巴基斯坦塔利班（TTP）施襲已造成巴國與阿富汗塔利班政權前所未有摩擦；巴國上月與伊朗彼此空襲對方領土的武裝分子基地，帶來巴國西部邊境新安全擔憂；巴國指摘印度在巴國境內執行暗殺行動，令兩國緊張加劇。

（法新社/路透社）