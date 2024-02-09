烏總統出手洗牌 軍方總司令免職

澤連斯基在Telegram發布的聲明說：「我們討論了烏克蘭武裝力量需要怎樣的更新。我們還討論了誰可能在烏克蘭武裝力量更新後的領導層中。現在是作這種更新的時候。」

扎盧日內承認戰術須變

扎盧日內在Telegram發布聲明則表示，他與澤連斯基作了「重要而嚴肅的對話」，並且已決定改變戰場戰術和策略，「2022年的任務與2024年的任務不同。因此，每個人也須改變並適應新的現實，也要一起贏得勝利」。

2022年2月俄軍入侵以來，扎盧日內一直在監督烏軍抗戰，許多烏克蘭人視扎盧日內為國家英雄。不過，近日盛傳澤連斯基考慮撤換他。《金融時報》上月引述消息人士報道，澤連斯基要求扎盧日內調職擔任國防顧問，但遭對方拒絕。

（路透社）

（俄軍侵烏）