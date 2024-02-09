美軍無人機炸死親伊民兵指揮官

命中巴格達汽車目標

空襲發生於晚上9時半，美軍中央司令部（CENTCOM）事後發聲明稱，空襲殺死一名負責直接策劃和參與對該地區美軍襲擊的真主黨旅指揮官，是次行動沒迹象表明有造成附帶損害或平民傷亡。

伊拉克內政部官員稱襲擊共有3人死亡，包括兩名真主黨旅領袖及一名司機。有真主黨旅成員確認負責敘利亞「軍事檔案」的指揮官薩阿迪（Abu Baqr al-Saadi）喪生。親伊朗的「真主黨精英運動」（Al-Nujaba movement）表明會報復，哈馬斯亦譴責事件。伊拉克安全部隊因應有人呼籲到美國駐伊大使館示威，封鎖多國外交機構所在的綠區。

真主黨旅承認襲擊美軍駐約旦邊境哨站「22號塔」後，美國稱會以「多重行動」還擊，上周六空襲伊拉克和敘利亞約85個與伊朗革命衛隊及其支持的民兵組織目標。美國有線新聞網絡（CNN）引述一名美軍軍官稱，，基於安全考慮，周三行動前沒通知伊拉克當局，但美國曾向伊方表明會在合適時間及地點回應無人機襲擊事件。華府官員又向CNN稱未來數天會採取更多報復行動。

另外，以哈戰爭爆發已滿4個月，哈馬斯日前就以哈雙方休戰並釋放人質提出反建議，以色列總理內塔尼亞胡周三晚在記者會表明拒絕哈馬斯提出的「妄想」建議，又表示接受條件將致另一場屠殺。他聲言繼續在加沙軍事行動直至全面勝利，並表示將在數月內實現這目標。他又稱已下令以軍準備對加沙南部拉法市展開行動。

（法新社/華盛頓郵報/紐約時報/衛報/CNN）

（以色列-哈馬斯戰爭）