巴國今大選 前總理領跑 謝里夫爭四度任總理 分析料投票率低難大勝

這屆國會及省長、省議會選舉雖有167個政黨參選，可是重點只繫三大黨：前總理謝里夫（Nawaz Sharif）領導的巴基斯坦穆斯林聯盟（PML-N）、原總理伊姆蘭汗（Imran Khan）領導的巴基斯坦正義運動黨（PTI）、已故總理貝娜齊爾之子比拉瓦爾（Bilawal Bhutto Zardari）領導的巴基斯坦正義運動黨（PTI）。

謝里夫三任期均未做滿

其中領先一籌的是跟軍方修好關係的PML-N。其74歲領袖謝里夫出身旁遮普省拉合爾工業世家，有「旁遮普之獅」稱號，是自由市場擁護者。他過去做過三次總理，執政年代曾促成興建價值600億美元的中巴經濟走廊，將國企私有化及使該國躋身核武國。惟其三個任期均未屆滿就被推翻。2018年他因貪污案而被判監10年及禁止參加當年大選。2019年以海外就醫名義赴英國，直至2023年10月返國準備參加今次選舉。

民望高伊姆蘭汗判囚禁選

而71歲伊姆蘭汗及PTI雖然被禁參選，但他的民望卻一直高企；跟該黨有關人士能以獨立人士身分參選，仍是關鍵勢力。伊姆蘭汗任內推動社福和改革，卻被批管治不力，加上經歷疫情和全球通脹等，於2022年4月被國會罷免，去年被捕，並先後因泄露國家機密、貪污、婚姻不符合伊斯蘭法，被判長期監禁。

可是巴基斯坦面對的問題，卻不被選舉重視，CNN指不少年輕選民認為訴求被無視。巴基斯坦有2.41億人，年齡中位數是22.7，貧窮人口近四成。該國通脹飈至近30%，貨幣盧比大跌了三年，國庫入不敷支要凍結入口，嚴重窒礙經濟增長，經濟窘迫到要國際貨幣基金組織出手救助。與之同時，伊斯蘭武裝分子冒起恐襲頻生，該國與印度、阿富汗及伊朗3個鄰國關係緊張。

傳媒轟政黨無可行經濟策略

華府智庫美國和平研究所的資深南亞安全專家米爾（Asfandyar Mir）指出，兩大參選陣營的候選人皆沒有提出強而有力的外交及安全政策立場。巴基斯坦英文報章《黎明報》社論表示，無一參選政黨提出應對嚴峻經濟的可行策略。

民調機構蓋洛普表示，選舉氣氛跟經濟一般低迷，十分之七的巴基斯坦人對選舉公正失信心。

伊姆蘭汗一派等異己受打壓，加上選舉暴力，預計將打擊選民投票意欲，而低投票率可能進一步削弱選舉的可信度。多數分析預測沒有政黨可能選舉中贏得絕大多數議席，很可能出現聯合政府。

（路透社/法新社/CNN）