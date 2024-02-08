美共和黨受挫 彈劾國土安全部長援以碰壁

【明報專訊】美國共和黨周二（6日）在其控制的眾議院推動兩項議程均受挫。共和黨指控國土安全部長馬約卡斯拒絕執行邊境政策導致大量移民湧入，對他作出彈劾，但在3名共和黨議員倒戈下，彈劾案驚險地被否決；同日由共和黨主導、總值176億美元（約1373億港元）援助以色列法案，在眾議院亦未能過關。
3議員倒戈 彈劾案驚險否決
眾議院國土安全委員會上周批准兩項針對馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）的彈劾條款，指控他「蓄意且系統性地拒絕遵守」保護美國邊境的法律，導致南部邊境非法入境人數達新高，其行為「違背公眾信任」。這是國會首次因政策爭端而彈劾內閣成員，眾議院史上僅彈劾過一名內閣官員，即1876年時任戰爭部長貝爾納普（William Belknap）因涉及刑事不當行為被彈劾。
這項由共和黨強硬派主導的彈劾案周二在3名共和黨議員倒戈、連同民主黨議員一致投反對票下，最終以216：214票被否決。兩名共和黨議員在表決前已表明反對彈劾，其中加州眾議員麥克林托克（Tom McClintock）批評彈劾條款「未能確定馬約卡斯犯下可被彈劾的罪行」，另一倒戈議員巴克（Ken Buck）亦稱，共和黨對馬約卡斯的指控相當於「政策分歧」，並非可彈劾的罪行。
共和黨眾議員辛普森預計，當正治療癌症的眾議院多數黨領袖斯卡利塞放完病假回來，共和黨領袖會再度提出彈劾馬約卡斯。不過，彈劾案勢難在民主黨控制的參議院過關。
國土安全部發言人埃倫伯格表示，共和黨人應放棄這些政治遊戲，轉而為國土安全部提供邊境執法所需資源。邊境安全已是今年大選民眾最關心議題之一，也令兩黨鬥爭升級。民主黨指摘共和黨濫用彈劾程序，旨在大選前攻擊拜登的邊境政策。
此外，共和黨主導的176億美元軍援以色列法案，周二在眾議院以250支持、180票反對，未能達到通過所需的三分之二票數被否決。民主黨議員稱，他們希望表決更廣泛的安全法案，包括援助烏克蘭、資助國際人道主義，並加強邊境安全。這個單獨援助以色列法案原本獲兩黨普遍支持，但167名民主黨眾議員周二投反對票，因不滿這法案似乎意在破壞規模更大、經兩黨數月談判才敲定的1183億美元國家安全補充撥款法案，當中包括援助烏克蘭。