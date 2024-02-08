美共和黨受挫 彈劾國土安全部長援以碰壁

3議員倒戈 彈劾案驚險否決

眾議院國土安全委員會上周批准兩項針對馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）的彈劾條款，指控他「蓄意且系統性地拒絕遵守」保護美國邊境的法律，導致南部邊境非法入境人數達新高，其行為「違背公眾信任」。這是國會首次因政策爭端而彈劾內閣成員，眾議院史上僅彈劾過一名內閣官員，即1876年時任戰爭部長貝爾納普（William Belknap）因涉及刑事不當行為被彈劾。

這項由共和黨強硬派主導的彈劾案周二在3名共和黨議員倒戈、連同民主黨議員一致投反對票下，最終以216：214票被否決。兩名共和黨議員在表決前已表明反對彈劾，其中加州眾議員麥克林托克（Tom McClintock）批評彈劾條款「未能確定馬約卡斯犯下可被彈劾的罪行」，另一倒戈議員巴克（Ken Buck）亦稱，共和黨對馬約卡斯的指控相當於「政策分歧」，並非可彈劾的罪行。

共和黨眾議員辛普森預計，當正治療癌症的眾議院多數黨領袖斯卡利塞放完病假回來，共和黨領袖會再度提出彈劾馬約卡斯。不過，彈劾案勢難在民主黨控制的參議院過關。

國土安全部發言人埃倫伯格表示，共和黨人應放棄這些政治遊戲，轉而為國土安全部提供邊境執法所需資源。邊境安全已是今年大選民眾最關心議題之一，也令兩黨鬥爭升級。民主黨指摘共和黨濫用彈劾程序，旨在大選前攻擊拜登的邊境政策。

此外，共和黨主導的176億美元軍援以色列法案，周二在眾議院以250支持、180票反對，未能達到通過所需的三分之二票數被否決。民主黨議員稱，他們希望表決更廣泛的安全法案，包括援助烏克蘭、資助國際人道主義，並加強邊境安全。這個單獨援助以色列法案原本獲兩黨普遍支持，但167名民主黨眾議員周二投反對票，因不滿這法案似乎意在破壞規模更大、經兩黨數月談判才敲定的1183億美元國家安全補充撥款法案，當中包括援助烏克蘭。

（法新社/路透社/衛報）