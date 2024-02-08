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美保守派名嘴專訪普京 惹爭議

【明報專訊】美國保守派名嘴卡爾森（Tucker Carlson）專訪了俄羅斯總統普京，為美媒自2021年以來的首個普京訪問。他這趟行程以及將與普京會面的傳聞，事前引來美國自由派媒體評論的強烈譴責。正在莫斯科的卡爾森周二預告有此訪問時，則抨擊美媒偏幫烏克蘭和放大烏領導人的要求，促使美國更深入地介入戰爭。他又指控拜登政府阻撓其採訪普京計劃。白宮發言人同日否認卡爾森的指控。CNN、BBC等美英傳媒表示沒有屏蔽俄方的聲音，反是克宮沒接納訪問普京的請求。

克宮：立場與別不同

克里姆林宮發言人周三證實普京接受了訪問，因為卡爾森的立場與別不同，「既不親俄，也不親烏，『頗為親美』但與傳統的英語媒體不同」。親克宮的記者稱有關訪談或於美東時間周四下午播出。

卡爾森是前總統特朗普的擁護者，曾任美國霍士電視台黃金時段主播，惟去年4月疑因涉及一宗歧視訴訟被炒。他在周二影片中為莫斯科之行辯護，表示這是自費旅行採訪。他說：「我們從事新聞業，職責是告訴人們資訊。這場正在重塑整個世界的戰爭已經打了兩年，大多數美國人卻都不知就裏。」他批評美媒對烏克蘭的報道「不是新聞而是政府宣傳」。

美國總統拜登周二表示，如果國會不能為烏克蘭對抗俄羅斯攻擊提供新的美國資金，就是正中克里姆林宮下懷。

（CNN/衛報）

相關字詞﹕美國 普京 卡爾森（Tucker Carlson） 保守派 俄軍侵烏

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