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哈馬斯提3階段達休戰 以媒：遭拒絕

【明報專訊】路透社昨（7日）報道，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯提出分3階段共135天的交換人質休戰方案，並期望在第三階段結束時，以哈雙方達成結束戰爭的協議，這是哈馬斯回應上周由卡塔爾和埃及斡旋、並獲美國及以色列支持的休戰6周互換人質和囚犯協議。哈馬斯形容他們的回應實際、要求合理。以色列《新消息報》昨引述以國官員報道，指以方無法接受停戰要求。

交換人質 盼釋巴囚

哈馬斯周二晚透過卡塔爾和埃及向以色列及美國提出這個3階段各休戰45天的計劃，據路透社取得該文件草案，首階段哈馬斯會釋放所有以色列女性、19歲以下男性、長者及患病的人質，換取以色列釋放在以國監獄的巴人婦孺；第二階段哈馬斯會釋放其餘的男人質，第三階段交換死者遺體，在第三階段結束或之前，哈馬斯盼達休戰協議。

哈馬斯的休戰方案還提出增加運送食物及其他物資到加沙，並希望1500名巴人囚犯獲釋，且當中三分之一能夠在以國判囚終身的囚犯名單中選出。哈馬斯政治局高級成員納扎勒表示，他們提出的協議細節沒妥協餘地，且要求合理。

哈馬斯去年10月7日突襲以色列並擄走約240名人質，及後雙方交換部分人質及在以國的巴人囚犯，餘下人質生死令人關注。《華爾街日報》周二引述以色列與美國及埃及官員分享的評估，指出或有多達50名人質死亡，這代表132名未獲釋人質僅約80人仍在生。

在路透社公開哈馬斯休戰方案前，卡塔爾首相穆罕默德周二跟到訪的美國國務卿布林肯會面後稱，哈馬斯的回覆總體來說正面，但未透露回覆內容。布林肯周二轉抵以色列，周三與以國官員討論哈馬斯回覆，稱「仍有大量工作要做，但相信有可能達成協議」。

（半島電視台/華爾街日報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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