辱巴人毀民居片段流傳 以查違軍紀 邊破壞邊豎拇指載歌載舞 前線劣行曝光

自以軍去年10月攻入加沙後，很多士兵在社交平台分享在戰場拍攝的影片，有部分有數以萬計點擊。《紐時》翻看了數以百計這類影片，部分記錄了涉事人如何破壞商店、學校等平民設施，甚至詆毀侮辱巴人，並呼籲以色列在加沙殖民等。報道指影片真偽已透過拍攝日期和地點，或透過證實那些士兵所屬部隊在影片上載時間附近身處現場而獲確認，但該報聯絡過的所有士兵都沒回應查詢。

工程部隊自拍夷平建築

報道稱，部分最活躍放片上網的以兵來自作戰工程部隊，該部隊主要用重型器械為以軍開路、尋找並摧毁地道，以及夷平建築物，從影片可見他們用推土機、剷泥機和炸藥等摧毁平民設施的情况。在一段上載到TikTok、配了軍樂的影片，一名身處加沙北部的以兵一邊用推土機將汽車推向一棟半倒塌的建築物，然後向鏡頭豎起拇指，短片說明寫道：「我已沒有再數算我夷平了多少個社區。」

在1月初上載的一段影片，可見一些作戰工程部隊士兵在加沙南部汗尤尼斯市郊自拍吸食水煙，之後背景有多棟住宅被炸，然後他們舉杯慶祝。11月中上載一條影片，顯示一批士兵帶備音響載歌載舞，當影片看到士兵倒數和傳出「發射」人聲後，鏡頭就轉到一棟建築被炸毁的畫面。

士兵廢墟中扮住客看書

報道提到，以軍在進入加沙後，在北部的地中海海岸一處建立軍事基地。一名後備役士兵去年11月在該基地所在地區的一間被毁巴人住宅內拍攝並上載影片，當中配上以色列歌曲This Was My Home（這曾是我的家）變奏版，歌詞變成「這曾是我的家，沒電沒燃氣」，士兵則在廢墟中扮成住客看書，然後介紹屋內角落。該以軍基地方圓400米的地區有最少63棟建築物被夷平，手法與作戰工程部隊在加沙其他地方類似。4名法律專家分析過影片和基地周邊的衛星影像，認為足以顯示以軍涉嫌非法破壞，違反《日內瓦公約》。

加沙非牟利組織巴勒斯坦人權中心的國際人權律師蘇拉尼（Basel al-Sourani）形容這些行為「令人心碎和不人道」，「只顯示以色列人只想你們離開加沙這個家園」。《紐時》報道稱，南非在海牙國際法院控告以軍在加沙種族滅絕一案上，亦提及最少5段以兵行為影片作為罪證，包括一段士兵將一棟被夷平建築物向以色列歌手戈蘭（Eyal Golan）致敬。戈蘭曾提出全面毀滅加沙，南非以此片作為「士兵支持種族清洗」的證據。

以軍譴責影片行為惡劣

以色列國防軍有規定限制官兵使用社交平台，並特別表明禁止分享「可能影響國防軍形象和公眾對其觀感」的內容，又或那些展現「損害人性」的行為。以軍在回覆《紐時》查詢後發表聲明，譴責報道內提到的部分影片，稱「影片中以軍的行為十分惡劣，並不符合軍方的指令」，表示正研究如何處理。

（紐約時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）