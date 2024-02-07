「大氣河流」襲加州 24小時降一年雨量

「千年一遇」雨災 逾28萬戶斷電

氣象部門周一稱，三藩市灣區和加州中央海岸（Central Coast）地區周日出現時速121公里的陣風，洛杉磯周日至周一的24小時內降雨約250毫米，比部分年份的全年雨量還多，加州大學洛杉磯分校氣象站24小時內錄得11.87吋（約301毫米）雨量，被形容為「千年一遇」。三藩市市長布里德周一上午在記者會上表示，該市有300多宗樹木倒塌或樹枝折斷事故。《洛杉磯時報》周一報道，北加州周日有3人分別在樹木倒塌事故喪生。電力追蹤網站PowerOutage.us數據顯示，截至周一晚上7時，加州超過28萬用戶斷電。加州多個縣進入緊急狀態。

「大氣河流」是出現在約1500米高空的大氣水氣密集輸送帶，寬可達數百公里，長可綿延數千公里，來自熱帶太平洋的氣流與在太平洋東北部上空迅速增強的低壓系統相互作用產生風暴，導致暴風雨。

（華盛頓郵報/洛杉磯時報/今日美國報/新華社）