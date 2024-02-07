美氣象專家倡颶風分級制「5改6」

建議風力307公里以上歸新等級

美國於1970年代推出颶風5級制分級系統，當中風暴中心持續風力達到每小時157英里（約251公里）的颶風就被列為5級颶風。美國勞倫斯伯克利國家實驗室科學家魏納（Michael Wehner）和威斯康星大學麥迪遜分校的氣象科學家科辛（James Kossin）周一（5日）在《國家科學院院刊》（Proceedings of the National Academy of Sciences）發表文章，指出近年風暴風力有加強趨勢，現有分級制已經無法反映頂級風暴的威脅，他提出將風力達到每小時192英里（約307公里）的風暴列入新增的第6級。自2013年以來，有5股颶風達到這個級數。

魏納說：「192英里很可能比大部分法拉利跑車還要快，難以想像。」他表示，提出6級制主要目的是提醒民眾加強關注氣候暖化正影響最強一類風暴。科辛指出現行5級制令一些超越某風力水平的風暴被低估。但亦有專家指多加一級分級，可能會令人對5級颶風戒備下降。

（衛報/華盛頓郵報）