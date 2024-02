美氣象專家倡颶風分級制「5改6」

建議風力307公里以上歸新等級

美國於1970年代推出颶風5級制分級系統,當中風暴中心持續風力達到每小時157英里(約251公里)的颶風就被列為5級颶風。美國勞倫斯伯克利國家實驗室科學家魏納(Michael Wehner)和威斯康星大學麥迪遜分校的氣象科學家科辛(James Kossin)周一(5日)在《國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)發表文章,指出近年風暴風力有加強趨勢,現有分級制已經無法反映頂級風暴的威脅,他提出將風力達到每小時192英里(約307公里)的風暴列入新增的第6級。自2013年以來,有5股颶風達到這個級數。

魏納說:「192英里很可能比大部分法拉利跑車還要快,難以想像。」他表示,提出6級制主要目的是提醒民眾加強關注氣候暖化正影響最強一類風暴。科辛指出現行5級制令一些超越某風力水平的風暴被低估。但亦有專家指多加一級分級,可能會令人對5級颶風戒備下降。

(衛報/華盛頓郵報)