明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

美氣象專家倡颶風分級制「5改6」

【明報專訊】隨着全球氣候暖化，近年的風暴威力有增強趨勢。有美國著名氣象專家提出將目前沿用已半個世紀的5級颶風分級制改為6級，以區別風力特別高的風暴，加強民眾警惕心。

建議風力307公里以上歸新等級

美國於1970年代推出颶風5級制分級系統，當中風暴中心持續風力達到每小時157英里（約251公里）的颶風就被列為5級颶風。美國勞倫斯伯克利國家實驗室科學家魏納（Michael Wehner）和威斯康星大學麥迪遜分校的氣象科學家科辛（James Kossin）周一（5日）在《國家科學院院刊》（Proceedings of the National Academy of Sciences）發表文章，指出近年風暴風力有加強趨勢，現有分級制已經無法反映頂級風暴的威脅，他提出將風力達到每小時192英里（約307公里）的風暴列入新增的第6級。自2013年以來，有5股颶風達到這個級數。

魏納說：「192英里很可能比大部分法拉利跑車還要快，難以想像。」他表示，提出6級制主要目的是提醒民眾加強關注氣候暖化正影響最強一類風暴。科辛指出現行5級制令一些超越某風力水平的風暴被低估。但亦有專家指多加一級分級，可能會令人對5級颶風戒備下降。

（衛報/華盛頓郵報）

相關字詞﹕颶風 風暴

上 / 下一篇新聞