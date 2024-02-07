華科研船泊馬爾代夫 印指蒐軍事水文數據

北京稱合法和平科研

排水量4800噸的中國海洋綜合考察主力船「向陽紅03」號1月16日由三亞港出發，因需停靠港口替換人員與補給，獲馬爾代夫的親華新政府批准於2月8日停泊首都馬累港。「向陽紅03」號原計劃在前往馬爾代夫前到訪斯里蘭卡科倫坡補給但其後擱置，外界猜測是印度施壓斯里蘭卡的後果。

印度當局擔心「向陽紅03」號藉停靠港口，蒐集水文數據以供中國海軍潛艦日後任務使用。中國與印度除了喜馬拉雅山邊境之爭，隨着地緣政治趨於緊張，印度洋也成了兩國角力的重要戰略航道。印度。印度向來視馬爾代夫、斯里蘭卡等印度洋群島為勢力範圍，質疑中國解放軍利用科考船進入戰略重要位置，做水文調查、繪製潛艦海底航線、監察區內的導彈或衛星發射，以及監視鄰國家的軍事設施，因而積極阻攔。中國海軍的兩艘科考船「遠望5號」和「實驗6號」分別於2022年8月和2023年10月被允許停靠斯里蘭卡的港口，新德里其後就向斯里蘭卡政府表達了擔憂 。

與印度邦交較密切的斯里蘭卡政府早前決定，從今年1月1日起禁止中國科考船停泊斯里蘭卡的港口或在該國專屬經濟區運作一年。印度卡爾瓦里級柴油電力推進潛艇「卡蘭杰」號（INS Karanj）則以慶祝斯里蘭卡獨立日名義，上周六（3日）抵達科倫坡及逗留至周一。印度傳媒稱，印軍此舉是向中國和馬爾代夫釋放信息，強調印度才是印度洋的主宰。

印度潛艇訪科倫坡 展示實力

馬爾代夫原總統薩利赫原奉行「印度優先」政策，惟新總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）去年11月履新後親華疏印，亦促成這次「向陽紅03」號泊港安排。穆伊祖繼上月訪華後，公布了多個中國資助基建項目，並已要求印度3月10日起於兩個月內撤走駐該島國的3支海上偵察機隊。去年12月，他表明不會給2019年簽訂、繪製馬爾代夫海域海牀的兩國聯合水文調查協議續期。

另一邊廂，印、馬兩國摩擦趨增。例如1月爆出印度杯葛旅遊馬爾代夫風波，又如上周馬爾代夫指摘印度海岸衛隊闖進其專屬經濟海域及持械登3艘馬爾代夫漁船恐嚇。

（英國廣播公司/法新社/德幹先驅報/第一郵報）