抗俄膠着 烏總統認擬軍方高層洗牌

稱國家高層換血不限軍方

意大利國營電視台RAI周日晚播出的專訪中，澤連斯基表示「一個嶄新開始是必需的」，他在慎重考慮的「不止是單一個人，而是國家領導層的整體方向」，擬替換一批國家領袖且不限於軍方。他說：「我處於重新啟動的過程。這是一個依據許多流程的慎重機制。」

周一晚，退伍軍人事務部長拉普蒂娜（Yulia Laputina）向國會遞交辭職信，暫未知這跟所謂的「重啟」有否關係。

俄軍侵烏本月24日滿兩年，但烏克蘭去年反攻失敗，戰事拉鋸，加上美國國會阻撓批撥軍事援助令軍火嚴重短缺，烏克蘭總統與將領間為徵兵、戰略等的爭拗加劇。

《金融時報》上周三報道，澤連斯基上周一（1月29日）曾給武裝總司令扎盧日內（Valery Zaluzhny）安排新崗位，但被拒絕。傳聞會被撤的還包括軍職僅次扎盧日內的國防情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）、地面部隊司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）。

消息傳出，社交網上湧現擁戴扎盧日內的聲音。輿論擔心陣前易將會衝擊戰事領導層，被俄羅斯利用作損害澤連斯基誠信的政治宣傳。基輔市長克利奇科（Vitalii Klitschko）周一在Telegram呼籲政府了解所採行動的嚴重性和責任，寫道：「必須停止政府陰謀和內部鬥爭。」

（CNN/紐約時報/彭博社/基輔獨立報）

（俄軍侵烏）