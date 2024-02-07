父妻俱病 王儲威廉「復出」撐王室

高級王室人員「人手荒」

查理斯三世和威爾斯王妃凱特上月先後因病入院，分別治療前列腺增生和接受腹部手術，皆在上周出院。查理斯三世康復之際又公布患癌，而凱特亦要休養多月。本來，履行正式王室職責的高級王室成員有14人，包括國王查理斯三世、王后卡米拉、安妮公主、安德魯王子、愛丁堡公爵伉儷、威爾斯親王伉儷（即王儲威廉及儲妃凱特）、薩塞克斯公爵伉儷、格洛斯特公爵伉儷、根德公爵伉儷。不過，2020年薩塞克斯公爵哈里王子與夫人梅根退出高級王室成員行列並離開英國，安德魯則因捲美國富豪愛潑斯坦性侵案而被迫淡出王室職務，令高級王室成員減至11人。他們當中逾半年過70，而查理斯三世和凱特近日相繼患病，凱特的丈夫威廉王子因幫助照顧三孩而暫時退出公務活動的情况下，令履行王室職責的高級王室成員一時之間人手緊絀。在查理斯三世、凱特、威廉「復出」之前，76歲的王后卡米拉成為近期公開露面最多的王室高級成員。過去兩周，她參與的公務數量顯著增加。

預期威廉本周恢復王室職責，屆時公衆的注意力將轉向他。對他來說，這個時刻的挑戰空前，因為他發現自己像這一代的許多人一樣，夾在照顧年幼孩子、患病妻子和年邁父親之間。

威廉王子預計將在公開露面和履行王室職務方面發揮更重要的作用。作為王位繼承人，威廉將要像不久前查理斯協助女王一樣，扛起更多責任。

（CNN/每日電訊報/BBC）