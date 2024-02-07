75歲英王患癌 未來角色惹關注 查理斯三世暫停公眾活動 積極治療

查理斯三世上月26日入院接受手術治療良性前列腺增生，留醫3晚出院。白金漢宮周一發聲明表示，英王在住院期間，被發現另一個「令人擔憂的問題」，隨後診斷為一種癌症。英王即日起接受定期治療，醫生建議他在這期間推遲出席公眾活動，但會如常繼續處理國家事務和官方文書工作，「他對治療仍持有完全積極的態度，期待盡快全面恢復公務」。聲明稱，英王選擇公開患癌，是防止外界猜測，同時希望有助公眾理解全球所有受癌症影響的人。

哈里急返英探父 妻兒沒同行

在白金漢宮公布消息前，查理斯三世親自將患癌消息告知兒子威廉、哈里以及自己的3個弟妹。現居於美國、近年與王室關係欠佳的哈里王子，據英媒指獲父親致電告知消息後趕往洛杉磯機場，周二飛抵倫敦趕往克拉倫斯宮（Clarence House）探望父親，但妻子梅根及兩個孩子沒有同行。

《每日郵報》報道，查理斯三世是於上周初得悉患癌，但周日仍前往教堂參加禮拜，並向群眾揮手致意。報道引述王室助手稱，在這艱難和敏感時刻，他們正小心平衡英王的私隱權和他作國家元首的角色，他希望透過公開患癌的消息，讓傳媒能準確報道其病情，避免臆測。不過王室沒有進一步說明查理斯三世的病情，《每日郵報》引述王室一名朋友稱，英王「非常積極」，生活如常，看不出他患病，「幸運的是，就目前所知，他的病情發現得很早」。

病情發現早 照晤首相未設攝政

BBC報道，儘管英王暫停公開活動，但將繼續履行作為國家元首的憲法職責，每周仍將例行接見首相辛偉誠，除非醫生建議減少這類面對面接觸。辛偉誠昨表示，英王的癌症發現得早，希望他盡快康復。美國總統拜登周一表示，關心英王病情，稍後會致電給他，祝願他早日康復。

繼位不足18月 履公務精力存疑

根據英國憲法機制，若國家元首無法履行公務時，可以任命「國務顧問」（counsellors of state）攝政，這職位由成年王室成員擔任，目前包括王后卡米拉、威廉王儲、安妮公主及愛德華王子。《每日郵報》引述王室助手稱，國王現時不需要任命國務顧問。查理斯三世在母親伊利沙伯二世於2022年9月8日駕崩後成為國王，去年5月6日加冕。他是英國史上等候繼位時間最長的王位繼承人，王儲生涯長逾70年。登基後他一直謹慎履行職務，獲得公眾認同，最新民調顯示超過五成受訪者認同其表現，僅9%不認同。不過他繼位不足18個月就患癌，令人擔心他能否繼續履行公務。《衛報》指出，儘管上周一查理斯三世與卡米拉一步出醫院就微笑向群眾揮手，王室目的是想傳達英王依然強壯，能履行職責，但周一突然公布他患癌，難免令人質疑再期望一位年過七旬的老人履行公務是否公平，未來他的角色如何也會受到關注。英王伉儷原定今年5月訪問加拿大，10月訪問澳洲和新西蘭，並到薩摩亞參加英聯邦政府首腦會議。王室迄今未確認定這些訪問會否如期實行，也未知英王何時才能全面恢復公務。

（衛報/每日郵報/BBC/法新社）