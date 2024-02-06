電信業界示警：胡塞可毁海底電纜

英國《衛報》周一報道，也門電訊公司（Yemen Telecom）表示，過去幾年已透過外交和法律途徑，游說全球國際電訊聯盟不要與胡塞有任何往來，以免讓這個恐怖組織得知海底電纜運作方式。據估計，紅海的光纖電纜的網絡流量相當於全球約17%。也門總電訊公司（General Telecommunications Corporation）表示，多達16條海底電纜通過紅海連到埃及，其中最具戰略意義的是長2.5萬公里的亞非歐AE-1電纜，從東南亞經紅海連往歐洲。

亞非歐AE-1電纜具戰略意義

也門電信公司的憂慮，源於被指與胡塞武裝有聯繫的Telegram頻道去年12月24日發布了一幅紅海海底電纜地圖，並寫上：「也門看來處於戰略位置，因為連接各大洲（不止是國家）的互聯網線路都經過它附近。」不過新加坡市場研究公司Black Dot Research最近研究了該則暗示要襲擊電纜的帖文，指該帖文來源是被指親以色列的美國組織「中東媒體研究所」，帖文之後被其他新聞平台轉載，而Black Dot找不到證據顯示該Telegram頻道與胡塞有明顯關係，且也門電信及資訊科技部在去年12月26日亦發聲明否認有任何破壞電纜的說法。

「海灣安全論壇」的安全分析師上周在報告中指出，胡塞技術相對落後，才令海底電纜暫時安全。他們解釋，胡塞擁有透過導彈和快速攻擊艇騷擾水面航運的能力，但缺乏到達海底電纜所需的潛水器。不過分析師同時警告，部分電纜位置只有100米水深，減少高科技潛艇的需要。2013年就有3人試圖潛水切斷埃及亞歷山大港附近的海底電纜被捕。

（衛報/Black Dot）

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