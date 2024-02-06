港醫加沙逆境支援 缺物資考起「就住用」

紅十字國際委員會去年11月已派出首批團隊到加沙支援，歐耀佳屬第三批救援人員。他稱團隊跟歐洲加沙醫院的醫護分工合作，醫院醫護主要處理急症，紅十字國際委員會的團隊則在醫院隔離設施的一間病房及一間手術室，十多人的團隊負責後援、相對較不緊急的服務如植皮手術。

歐耀佳指加沙各地醫院受損無法運作後，相關醫生會到其他醫院協助，因此人手非大問題，最大困難在於物資短缺。歐耀佳提到首日到達醫院得知有3輛載物資貨櫃車等候入境，但直到他返港亦未見那3輛車。傷者源源不斷，但物資抵埗無期，因此傷口護理用的敷料、麻醉藥及固定骨折患者傷肢用的外支架都要小心使用。紅十字會曾向歐洲加沙醫院捐贈一大批物資，到後來不得已要索回部分供紅會自己使用。

在設施內，歐耀佳與團隊同時照顧着70至80名病人，對他而言最震撼的地方是傷者絕大部分屬婦孺。他印象較深刻的包括一對分別有三成皮膚燒傷及右腳截肢的兄弟、一名約四成皮膚燒傷、情况一度令醫護考慮只能安排紓緩治療的老婦，及一名因住所倒塌壓傷而半癱的婦人。

多婦孺重傷 醫院恍如難民營

歐耀佳形容醫院猶如一座難民營，在來往護士宿舍與醫院之間走廊、樓梯等都住滿包括住院傷者的家屬等難民，亦有南下避難民眾到醫院暫避。歐洲加沙醫院因有紅十字會人員進駐，難民感到較為安全。

明報記者 曾永昌

（以色列-哈馬斯戰爭）