加拿大「外國人買樓禁令」延長兩年 專家指海外買家佔比不多 質疑屬政治考慮

副總理：確保住宅不變成投機產品

現有措施於2022年公布，2023年元旦落實，非公民或非永久居民的外國人或外國企業禁買該國住宅，國際學生、聲請難民資格者和部分偏遠地區住宅可獲豁免，當局去年3月稍為放寬限制，准許那些擁有183天或以上工作許可者（適用於香港人「救生艇」計劃合資格人士）買樓。禁令原定在2025年1月1日結束，但當局決定將禁令延長兩年。副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）發表聲明稱，延長海外買家禁令將確保住宅被用作給加拿大家庭居住，而不會變成金融投機產品。她表示，政府計劃利用一切可行手段，使整個加拿大的住宅物業更能負擔。

數據指外國人持不多於8%物業

不過，外國置業者在加拿大比例所佔比例不高。加拿大統計局的數據顯示，2022年該國物業有2%至8%由外國人擁有，視乎地區而定，在過去10年樓價急升的多倫多和溫哥華，外國人分別擁有3.8%和6.4%物業。2021年卑詩省的住宅買家中只有1.1%為外國人，較2017年的3%回落。

卑詩省房地產協會首席經濟師奧格曼森（Brendon Ogmundson）去年底向加拿大廣播公司（CBC）稱，質疑政府的禁令對樓市遏抑作用有多大，並直言禁令是出於政治因素多於經濟或房屋政策。

自由黨政府民望幾乎在所有民意調查中落後在野黨，當中樓價飈升是主因之一。加拿大按揭和住房公司上周公布的數字顯示，該國住宅空置率去年跌至有紀錄以來最低，央行的房屋可負擔指數則是自1981年以來最高，住宅價格升幅亦是該國通脹上升的最大因素。

政府近期已採取一系列措施應對，包括鼓勵城市更改分區法例以提高地積比、徵收空置稅和減少國際學生簽證簽發數目等。在野保守黨領袖則集中以此質疑執政自由黨，形容國家已墮進「房屋地獄」，建議了一系列措施推動房屋動工，包括提供誘因向達到建屋目標的地方政府發放聯邦資金，並懲罰未能達標者。

（CBC/華爾街日報）