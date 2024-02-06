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2024年2月6日星期二
國際新聞
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【明報專訊】美國共和黨南卡羅萊納州總統初選於2月24日舉行，力爭在這個家鄉州份擊敗對手特朗普的前駐聯合國大使黑利（前排左）近日積極拉票，她周日在南卡州的競選活動上與支持者拍照。
（法新社）
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