援烏開支美參院過關 眾院議長：會否決

掛鈎邊境改革政策 兩黨拉鋸

國家安全補充撥款法案包括應白宮要求的600億美元（約4680億約港元）用於支援飽受戰爭蹂躪的烏克蘭、141億美元（889.2億港元）安全援助以色列、202億美元（約1575.6億港元）用於美國安全邊境，以及民主共和兩黨談判代表均同意的多項移民政策改革，其中最重要是若一周內平均每天超過5000人試圖非法越境（近月已多次突破這數目），或任何一天超過8500人越境，政府有權對尋庇者關閉邊境。

總統拜登在聲明中稱，他非常支持這協議，稱既幫助烏克蘭抵抗俄羅斯侵略，也「包括數十年來最嚴厲、最公平的邊境改革」。

這項法案預計最快周三（7日）在民主黨控制的參議院作首次程序投票，目前未知能否在100名議員中獲得最少60人支持。不過要通過該法案將困難重重，共和黨控制的眾議院領袖已表明反對，議長邁克．約翰遜表示，該法案送到眾議院就「即死」，「這法案比我們預想的還要差，也不會結束由總統製造的邊境災難」。民主黨進步派也不滿該法案沒有為在美國生活許多年的1100萬無證人士提供入籍途徑。

數月以來民調顯示，移民危機是美國民眾最關心的議題之一，且大多數人將難民潮歸咎民主黨。

（路透社/法新社/紐約時報）