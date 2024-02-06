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援烏開支美參院過關 眾院議長：會否決

【明報專訊】美國共和黨議員一直要求援助烏克蘭開支法案必須與改革邊境安全政策掛鈎，以致國會遲遲未通過新一輪援烏撥款。經過數月談判，參議院周日（4日）公布總值1183億美元（約9227億港元）的兩黨國家安全補充撥款法案，當中包括為烏克蘭及以色列提供數十億美元新援助，並加強美國邊境安全措施，但共和黨眾議院議長邁克．約翰遜已表明會否決法案。

掛鈎邊境改革政策 兩黨拉鋸

國家安全補充撥款法案包括應白宮要求的600億美元（約4680億約港元）用於支援飽受戰爭蹂躪的烏克蘭、141億美元（889.2億港元）安全援助以色列、202億美元（約1575.6億港元）用於美國安全邊境，以及民主共和兩黨談判代表均同意的多項移民政策改革，其中最重要是若一周內平均每天超過5000人試圖非法越境（近月已多次突破這數目），或任何一天超過8500人越境，政府有權對尋庇者關閉邊境。

總統拜登在聲明中稱，他非常支持這協議，稱既幫助烏克蘭抵抗俄羅斯侵略，也「包括數十年來最嚴厲、最公平的邊境改革」。

這項法案預計最快周三（7日）在民主黨控制的參議院作首次程序投票，目前未知能否在100名議員中獲得最少60人支持。不過要通過該法案將困難重重，共和黨控制的眾議院領袖已表明反對，議長邁克．約翰遜表示，該法案送到眾議院就「即死」，「這法案比我們預想的還要差，也不會結束由總統製造的邊境災難」。民主黨進步派也不滿該法案沒有為在美國生活許多年的1100萬無證人士提供入籍途徑。

數月以來民調顯示，移民危機是美國民眾最關心的議題之一，且大多數人將難民潮歸咎民主黨。

（路透社/法新社/紐約時報）

相關字詞﹕邊境 共和黨 援助烏克蘭 美國國會 俄軍侵烏

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