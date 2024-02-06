NBC民調：特朗普領先拜登5百分點 差幅空前

NBC上月26日至30日訪問全國1000名選民，55%受訪者認為特朗普較有能力推動經濟，認為拜登會表現較佳的人只有33%。特朗普保護美國邊境的取態和能力更領先拜登35個百分點。他在「競爭力和有效性」等多個選項，支持度都拋離拜登逾10個百分點。

拜登的整體支持度在去年7月的同一機構民調仍領先特朗普4個百分點，至9月被特朗普追平，11月對上一次調查時特朗普以2個百分點反超。

拜登競選團隊拒回應結果。2020年大選任拜登陣營民調專家的巴雷托（Matt Barreto）則質疑設計有漏洞，訪問對象白人及保守選民佔比過多，民主黨人及拉丁裔選民比例卻過低，致結果與其他民調「相去甚遠」。上周四美國有線新聞網絡（CNN）公布民調顯示，49%受訪者撐特朗普，較撐拜登者多4個百分點。《經濟學人》綜合多個民調，顯示特朗普支持度領先約2個百分點。

（霍士新聞/紐約郵報/CNN/經濟學人）