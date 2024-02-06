特朗普預告強硬對華 稱上台徵逾六成關稅

強調非再打貿戰 惟「美被佔便宜」

特朗普在上周錄影的霍士新聞節目Sunday Morning Futures中被問到，《華盛頓郵報》上月底報道他與團隊正商議一旦當選，將向中國進口貨品徵收60%關稅時回應說：「不，我會說可能不止於此。」他又稱「我們（美國）必須這樣做」，表示自己上月15日在艾奧瓦州共和黨初選勝出後，中國股市「近乎崩盤」，接着他於23日的新罕布什爾州初選連下一城後，中國股市「又再狂跌」。

然而，特朗普否認會與中國展開新一輪貿易戰，稱：「這不是貿易戰。我過往對中國做的所有事都『很好』……我明顯並不尋求傷害中國，希望跟中國好好相處。」惟他亦表示：「但他們（中國）真是在佔我們國家（美國）的便宜。」

特朗普又稱「真心希望中國也做得很好」，亦表示「十分喜歡」中國國家主席習近平，形容對方是自己2017至2021年在任時「非常要好的朋友」。

彭博社報道，美國過去逾20年來都是中國最大的出口市場，2022年中國對美出口額高達5360億美元（約4.18萬億港元）。而去年11月的數據顯示，中國是繼墨西哥和加拿大後，美國第三大的貿易伙伴國。

特朗普2018年初執政期間開始以關稅打擊中國貨品進口美國，北京向美國進口大豆、小麥和禽肉徵報復關稅還擊，兩國展開貿易戰至2020年達成協議方有所緩和。據總部設於華盛頓的研究機構稅務基金會（Tax Foundation）統計，特朗普任內共向約1500億美元（約1.17萬億）中國貨品開徵25%關稅，另外1000億美元徵收7.5%，其餘的中國進口貨則介乎2％至3%。拜登政府2021年1月繼任後保留部分對華關稅，至目前平均處於12%水平。

分析：大增關稅 美經濟成本幾何級飈

《華郵》上月27日引述曾任特朗普外部顧問的美國眾議院前議長金里奇（Newt Gingrich）表示，特朗普相信他在總統任內向外國進口貨開徵關稅為美國民眾帶來龐大收益，亦深信以關稅作為工具可令美國獲得談判優勢，因該國擁有全球最大的市場。然而彭博社上周四報道以經濟學分析，稱如特朗普擬開徵為目前5倍的對華關稅，除將動搖全球貨品供應鏈外，對美國經濟造成的成本亦會幾何級上升，連環衝擊物價、就業、政府預算，以至美國製造商競爭力等多個範疇，經濟損失將遠超關稅帶來的收入。

（彭博社/CNN/華盛頓郵報/中央社）