專家：以加沙拆樓建緩衝區 或犯戰爭罪行

耶路撒冷希伯來大學地理信息系統中心主任本農（Adi Ben Nun）向法新社表示，衛星影像研究顯示以軍目標摧毁加沙接壤以色列1公里範圍內的建築，這些地方逾三成建築物受損或被毁。報道指以軍曾承認冒着武裝分子炮火，佈置炸藥炸毁建築物。

以極右國安部長：信巴人收錢願遷走

人權觀察組織難民權利專家哈德曼（Nadia Hardman）表示，愈來愈多證據顯示以色列蓄意讓加沙大部分地區變得不宜居，這種建立緩衝區的做法或構成戰爭罪行。法新社表示，以色列此舉或為保障邊境居民安全，但有專家指其可在本國境內設立緩衝區，不應掠奪加沙土地並驅逐巴人。埃及便在毗鄰加沙邊境的領土內劃設緩衝區。

以色列極右陣營主張應讓巴人離開加沙，惹來不少爭議。以國極右領軍人物、國家安全部長本格維爾（Itamar Ben-Gvir）在《華爾街日報》昨刊登的訪問聲稱，相信加沙巴人會接受金錢利益，遷往世界其他地方，然後由以色列定居點（殖民區）進駐加沙。他又批評美國總統拜登妨礙打擊哈馬斯，認為如特朗普重新執政，將會大力支持以方軍事目標，並指自己反對在完全擊敗哈馬斯前，與對方達成任何令數千名因恐怖主義被囚的巴人獲釋又或結束戰爭的協議。

（法新社/華爾街日報）

（以色列-哈馬斯戰爭）