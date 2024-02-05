美英再空襲 胡塞揚言升級 出動戰機「戰斧」 炸導彈系統等36設施

美英稱澳加巴林等國支持

美軍中央司令部公布，美軍與英軍在當地時間上周六晚約11時30分（本港昨凌晨4時30分），聯合轟炸胡塞武裝位於也門13處地點的36個目標，針對用於襲擊國際商船及美軍軍艦的地底儲存設施、指揮與控制中心、導彈系統以及無人機庫存及操作場所等。其聲明強調，行動是對胡塞加劇破壞區內穩定和從事非法活動作出回應的國際行動一部分，獲澳洲、巴林、加拿大、丹麥、荷蘭和新西蘭支持。

這是以色列—哈馬斯戰爭爆發以來，美英第三度聯合行動打擊胡塞。在昨日行動中，美軍從「艾森豪威爾」號航空母艦出動F/A-18戰鬥機，部署紅海的軍艦發射「戰斧」巡航導彈；英國皇家空軍「颱風」戰鬥機從塞浦路斯基地出發，空襲3個地點的無人機和導彈設施。美軍上周五、六還針對胡塞採取另外5次較小規模行動，包括前晚炸毁對方6枚準備向紅海發射的反艦巡航導彈。

胡塞旗下馬西拉（Al-Massirah）電視台則指，除了薩那有兩處目標發生巨大爆炸外，由胡塞控制的扎馬爾、貝達和紅海城市荷台達等地也遭到空襲。

美國防長奧斯汀表示，這輪轟炸向胡塞傳達清晰信息，即倘若他們不再停止「不法攻擊」，將需要繼續承擔更多後果。美、英等8國聯合聲明重申，目標仍是緩和局勢及令紅海回復穩定。胡塞回應指，「除非和平降臨也門、巴勒斯坦和加沙」，否則敵對勢力無法在區內獲得和平與安全，警告將以「升級應對升級」。

俄召安理會開會 商美炸伊敘報復

美軍在美東時間上周五下午（當地時間上周六凌晨）先大規模空襲伊朗革命衛隊及附庸武裝組織位於伊拉克和敘利亞7處據點的85個目標，造成最少39死，是親伊朗的伊拉克民兵上月28日襲擊約旦哨站導致美軍3死逾40傷後，美方首度作出軍事回應。法新社引述外交消息指，在俄羅斯要求下，聯合國安理會擬在美東時間周一下午4時（本港6日凌晨5時）召開緊急會議討論事件。

（紐約時報/BBC/金融時報/法新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）