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網速大增 Google「頁庫存檔」功能退役

【明報專訊】互聯網搜尋引擎Google一項歷史悠久的功能「頁庫存檔」（Cached）證實已「功成身退」。

一直以來，網民可在Google搜尋結果後見到「頁庫存檔」連結，或點擊「三點」符號進入「進一步瞭解這項結果」面版後找到「頁庫存檔」按鈕，查看Google為每個網頁備份的快取頁面。除了加快網頁下載速度，搜尋引擎優化（SEO）專業人員可使用該功能為網站「偵錯」（debug），及讓記者和學者看到某公司或政府增刪哪些信息。如果某網站在某地區被封鎖，頁庫存檔可作為虛擬私人網絡（VPN）的替代品。美國學者唐志學（Joseph Torigian）便在社交平台X慨嘆：「這對研究中國的人來說是場災難。」

可代VPN 學者嘆損中國研究

Google搜尋業務聯絡官沙利文上周五（2日）在X上寫道，過去網絡速度較慢，因此通常會藉由快取頁面方式加快網頁載入速度，但現在情况有了很大改善，故決定將其退役。

沙利文稱，另一查看快取頁面的方法，即在網址前鍵入「cache:」，不久也會取消。他表示希望Google將來能在「進一步瞭解這項結果」面版添加互聯網檔案館（Internet Archive）的連結。互聯網檔案館是美國非牟利、提供互聯網多媒體資料檔案閱覽服務的數碼圖書館。

（The Verge/Google搜尋中心）

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