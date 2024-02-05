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意快相機殺手受吹捧 車禍遺屬斥害命

【明報專訊】意大利北部自去年起出現多宗蓄意毁壞道路偵速攝影機（香港俗稱「快相機」或「白鴿籠」）的案件，犯案者身分和動機未明。事件在「交通意外大國」意大利引起廣泛迴響，有部分駕駛者因不滿官方嚴厲打擊超速駕駛，反而對「快相機殺手」的行徑叫好，甚至展示英雄崇拜，但這種態度惹來交通意外受害者或其家屬的反彈，質疑美化「快相機殺手」只會助長超速駕駛，間接造成更多人受害。

連環鋸路柱 近日一區15宗

自去年5月起，意大利北部的威尼托（Veneto）、皮埃蒙特（Piemonte）、倫巴第（Lombardy）等大區不時有路邊的快相機在黑夜裏被蒙面人毁壞。淨計威尼托大區，這段時間已有至少15宗個案。這名「快相機殺手」通常以手持角磨機鋸斷快相機，被稱為Fleximan，一說是來自角磨機的意大利語flessibile，另一說是來自角磨機暢銷品牌Flex。

警方尚未確定「快相機殺手」是有組織犯案，還是始作俑者為孤狼行事，其後吸引模仿犯。皮埃蒙特大區警方上月下旬拘捕了一名中年男子，指他涉嫌在去年11月破壞兩部快相機，料可罰款2000歐元（近1.7萬港元），但當局承認這名男子不是他們搜索的「快相機殺手」。警方強調正「夜以繼日」緝拿犯人，已成立專案小組，並由4個不同地區的檢察官辦公室調查，當局還派出士兵在夜間巡邏安裝快相機的位置。

快相機全歐最多 車主批斂財

「快相機殺手」的刑事破壞行為意外得到不少正面迴響。意大利目前的快相機全歐最多，估計有逾1.1萬部，比英國（7700部）多逾三分之一，又相當於德國（4700部）近3倍。

意國消費者組織Codacons指出，當局近年對駕駛者罰款激增，以2022年為例，佛羅倫薩告票收入達2320萬歐元（近2億港元），為全國最高。倫巴底大區布倫塔有一部快相機上月被毁，當地道路時速上限為70公里，結果該部快相機導致4780張告票（日均逾13張），每張平均罰款50歐元（422港元）。

獲讚「羅賓漢」 現粉絲群組

在這情况下，意大利有許多駕駛人士質疑快相機如同國家的斂財詭計，多於保障道路安全，對「快相機殺手」替其泄憤感到高興。部分人甚至吹捧「快相機殺手」是俠盜「羅賓漢」，甚至在網上建立粉絲群組、製作以披風鬥士為造型的網售模型商品、在街頭塗鴉「表揚」等。在這社會氣氛下，有些地方首長表示短期內不會更替被破壞的快相機。

然而，在這個生產林寶堅尼、瑪莎拉蒂、法拉利跑車的國度，馬路意外本來就為人詬病。歐盟委員會2022年數據顯示，意大利交通意外死亡人數達3159，相當於每百萬人有53人死亡，明顯高於歐盟27國的平均值（每百萬人有46人死亡）。意大利官方統計指出，交通意外成因最多是司機分心（約15%），其次是不遵守交通燈號（13.7%），超速（9.3%）則排第三。

為減少交通意外，博洛尼亞上月起規定車速上限由時速50公里降至時速30公里，違者罰款29歐元（245港元），倘未能在5日內繳罰，罰款增至42歐元（355港元）。惟極右陣營的副總理兼交通部長薩爾維尼批評此舉只是「意識形態的選擇」，說法惹來不滿。

交通意外受害者及其家屬對吹捧「快相機殺手」的行徑尤其深痛惡絕。迪卡羅（Paola Di Caro）的18歲兒子在等候巴士時死於司機超速駕駛，故強烈反對美化「快相機殺手」。她說：「人們誇他是英雄，『快相機殺手』對我來說是可恥。」

「羅賓漢劫富濟貧，『快相機殺手』盜取人命。」暢銷全國的《晚郵報》如此總結。

（法新社/BBC/信使報/西班牙國家報）

（環球熱話）

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