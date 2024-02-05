對俄軍售成財源 專家料朝經濟復正增長

韓國國家情報院表示，自去年8月朝鮮已向俄方交付10批武器，估計共約100萬枚炮彈；另有報道引述美國衛星影像指朝鮮向俄軍提供彈道導彈。惟俄朝雙方否認有武器交付。德國之聲指朝鮮最高領導人金正恩與俄羅斯總統普京所達成的秘密協議，或進一步提振朝鮮的中央計劃經濟。韓國中央銀行稱朝鮮經濟在2022年的總產值僅245億美元（約1911億港元）。

國際信貸市場數據分析企業「惠譽解決方案」的歐洲國家風險主管巴蘇（Anwita Basu）指，過去5年朝鮮經濟一直下滑，與俄羅斯武器交易或有助朝鮮今年恢復經濟正增長，增幅約1%。

韓促俄停與朝軍事合作

俄國外交部副部長魯登科上周五訪韓，並會見韓國外交部副部長金烘均及部長助理鄭炳元。韓國外交部指韓方表示嚴正關切朝俄軍事合作，呼籲俄方採取負責任行動，並要求俄方協助保障在俄韓企及公民正當權利不受侵犯。

魯登科同日亦跟外交部朝鮮半島和平交涉本部長金健會面，金健向俄方表明韓方立場，主張朝俄軍事合作威脅朝鮮半島及歐洲安全，呼籲俄方立即停止相關行為，嚴格遵守安理會決議規定的義務。

另外，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃上周四稱，韓國總統尹錫悅之前一日指「朝鮮政權是全世界唯一將核武政策法制化的非理性集團」言論，旨在掩蓋針對朝鮮的攻擊計劃。鄭炳元上周六（3日）召見俄羅斯駐首爾大使季諾維也夫，就扎哈羅娃言論表達嚴正抗議。

（德國之聲/韓聯社）