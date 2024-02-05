路透：朝假睫毛扮「中國製」賣全球 指華企入口加工半成品 北京否認違制裁

【明報專訊】路透社上周六（3日）報道有朝鮮生產的假眼睫毛以「中國製造」名義在全球各地的化妝品店銷售，銷售額達數百萬計美元，在去年協助推動朝鮮的出口復蘇。不過，有關情况也令人關注有否違反聯合國針對朝鮮發展核武而實施的制裁，中國外交部發言人否認有違反聯合國制裁，又指不應誇大中朝之間合法合規的正常合作。
銷售額數百萬美元 振朝出口
路透社訪問了20人，包括15名假眼睫毛生產業界人士，以及專門從事貿易法律事務的律師和朝鮮經濟專家。他們指有中國公司從朝鮮進口半製成品，然後完成其餘工序及包裝成中國製產品。然而，這做法被指有協助朝鮮迴避國際制裁之嫌。
中國山東的平度市有「全球睫毛之都」之稱，業內人士稱當地是朝鮮供應鏈的關鍵節點。當地公司會把朝鮮製假眼睫毛包裝和加工後出口，例如夢雪莉（Monsheery）公司會將產品出口到美國、巴西及俄羅斯。公司負責人王婷婷稱朝鮮產品質素好得多，又表示不知道採用朝鮮製假眼睫毛有任何制裁相關問題，但她拒絕透露有哪些國際客戶。惟平度市有其他同類公司注意到制裁在這複雜分銷鏈中擔當的角色。有假眼睫毛廠的老闆稱：「如果沒有這些制裁，（朝鮮）就不需要透過中國出口。」
朝鮮一直是假髮、假眼睫毛之類產品的主要出口國，然而新冠疫情期間朝鮮嚴格封鎖邊境，令出口大幅下滑。路透社引述海關文件資料及4名業界消息人士指，朝鮮假眼睫毛透過中國的大額貿易已在去年恢復。去年朝鮮出口到中國的產品有近60%是假髮和假眼睫毛；朝鮮合共向中國出口1680噸假眼睫毛、假鬍鬚和假髮，價值約1.67億美元（約13億港元）。
專家：制裁未直接禁假睫毛
聯合國安理會2006年起就朝鮮核發展通過10多項制裁，針對煤炭、紡織品和石油等產品交易，聯合國成員國有法律義務執行安理會通過的制裁。惟3名研究制裁的專家向路透社表示，因目前未直接禁止假髮或假睫毛產品，所以朝鮮製假眼睫毛貿易不一定違反國際法。美國2008年起另行擴大針對朝鮮的措施，但有政治及實際局限，因涉及的外國企業等實體與美國金融體系關聯很少，產品出售主要對象也非美國客戶。
中國外交部回覆路透社查詢時稱不了解所描述情况，但表示任何涉嫌違反聯合國制裁的指控都是毫無根據；其發言人強調中朝兩國是友好鄰邦，兩國之間合法合規的正常合作不應被誇大。