路透：朝假睫毛扮「中國製」賣全球 指華企入口加工半成品 北京否認違制裁

銷售額數百萬美元 振朝出口

路透社訪問了20人，包括15名假眼睫毛生產業界人士，以及專門從事貿易法律事務的律師和朝鮮經濟專家。他們指有中國公司從朝鮮進口半製成品，然後完成其餘工序及包裝成中國製產品。然而，這做法被指有協助朝鮮迴避國際制裁之嫌。

中國山東的平度市有「全球睫毛之都」之稱，業內人士稱當地是朝鮮供應鏈的關鍵節點。當地公司會把朝鮮製假眼睫毛包裝和加工後出口，例如夢雪莉（Monsheery）公司會將產品出口到美國、巴西及俄羅斯。公司負責人王婷婷稱朝鮮產品質素好得多，又表示不知道採用朝鮮製假眼睫毛有任何制裁相關問題，但她拒絕透露有哪些國際客戶。惟平度市有其他同類公司注意到制裁在這複雜分銷鏈中擔當的角色。有假眼睫毛廠的老闆稱：「如果沒有這些制裁，（朝鮮）就不需要透過中國出口。」

朝鮮一直是假髮、假眼睫毛之類產品的主要出口國，然而新冠疫情期間朝鮮嚴格封鎖邊境，令出口大幅下滑。路透社引述海關文件資料及4名業界消息人士指，朝鮮假眼睫毛透過中國的大額貿易已在去年恢復。去年朝鮮出口到中國的產品有近60%是假髮和假眼睫毛；朝鮮合共向中國出口1680噸假眼睫毛、假鬍鬚和假髮，價值約1.67億美元（約13億港元）。

專家：制裁未直接禁假睫毛

聯合國安理會2006年起就朝鮮核發展通過10多項制裁，針對煤炭、紡織品和石油等產品交易，聯合國成員國有法律義務執行安理會通過的制裁。惟3名研究制裁的專家向路透社表示，因目前未直接禁止假髮或假睫毛產品，所以朝鮮製假眼睫毛貿易不一定違反國際法。美國2008年起另行擴大針對朝鮮的措施，但有政治及實際局限，因涉及的外國企業等實體與美國金融體系關聯很少，產品出售主要對象也非美國客戶。

中國外交部回覆路透社查詢時稱不了解所描述情况，但表示任何涉嫌違反聯合國制裁的指控都是毫無根據；其發言人強調中朝兩國是友好鄰邦，兩國之間合法合規的正常合作不應被誇大。

（路透社/中央社）