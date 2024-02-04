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WSJ華府分社裁20人 解散中美團隊

【明報專訊】美國主流傳媒裁員消息不斷。《華爾街日報》（WSJ）上周四（1日）在華盛頓分社裁減約20名記者和編輯，其中經濟組記者將調往設於紐約的商業組，報道中美關係的團隊則解散。

《華盛頓郵報》報道，《華爾街日報》總編輯塔克（Emma Tucker）在給員工的電郵中表示，未來華盛頓分社將專注於「政治、政策、國防、法律、情報與國家安全」，被裁員工可以申請轉任新設職位。塔克說，必須在華盛頓建立正確的架構，以便在大選年及未來為讀者提供值得信賴的報道。當地傳媒的報道沒有提及該報華盛頓分社的職員總人數，但《華郵》的報道形容今次是一次「大規模」裁員。

塔克在2022年起任《華爾街日報》總編輯，一直力求改革，她曾批評該報文章「生硬且缺乏吸引力」，並關注報社架牀疊屋的編輯制度。她去年秋天已透露可能裁員，也談到將在受眾策略（audience strategy）及數碼敘事（digital storytelling）領域聘新員工。

就在《華爾街日報》宣布「瘦身」前一天，推出僅8個月的新聞網站Messenger突宣布關閉，約300員工被遣散。《洛杉磯時報》及《商業內幕》（Business Insider）上月也大幅裁員。

（華盛頓郵報）

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