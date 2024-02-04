被指降海外生門檻吸金 中介手法不良 英大學組織提出審視招生標準

英國大學本地生學費設有上限，本科生每年學費最多為9250鎊（約9.1萬港元），但海外學生支付的學費可高達3.8萬鎊（約37.5萬港元），因此大學可透過取錄國際學生獲得更多收入。英國多間大學最近被指降低國際學生的入學標準，其中《衛報》報道，約克大學（University of York）通知教職員採取「更靈活」方式取錄成績低於預期的海外學生。《星期日泰晤士報》調查指出，杜倫大學（Durham University）及埃克塞特大學（Exeter University）等大學使用的中介機構聲稱，成績較差的海外學生可以透過國際基礎課程輕易升讀大學。杜倫大學否認有關指控，強調完成國際基礎課程的海外學生入讀大學的要求，與參與高考（A-level）的本地生入學要求相同。

促比對本地生要求 審查中介

鑑於招收海外生標準引發廣泛爭議，「英國大學」組織前日表示，學生、其家庭及政府對這個制度的公平性、透明度及穩健度有信心是至關重要，該組織宣布3項即時措施應對，包括會快速審視國際基礎課程，並與英國本地學生的入學要求作比較；各大學校長會與政府合作審視使用中介機構情况，識別吸納學生的不良手法；各大學也要更新其收生守則，列明適用於國際學生。

前大學及科學國務大臣韋力生（David Willetts）批評政府自2016年凍結本地生學費的做法，增加了大學對海外學生收入的依賴，「各大學需要海外學生來交叉補貼本地學生。解決這個問題最好方法是適當地資助國內高等教育經費，這意味將學費與通脹掛鈎」。由24間大學組成的英國羅素集團表示，不會為收取國際學生而犧性英國本地學生的利益，「根據英國大學聯招系統（UCAS）最新數據顯示，羅素集團大學的本地學生人數較國際學生增長更快」。

（衛報/BBC）