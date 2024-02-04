被指降海外生門檻吸金 中介手法不良 英大學組織提出審視招生標準

【明報專訊】英國傳媒日前報道有國內大學為增加收入而降低國際學生的收生標準，引起關注。代表142間大學的組織「英國大學」（Universities UK）上周五（ 2日）公布多項審視措施，包括要求各大學校長檢視留學生收生程序，並找出中介機構吸引學生升學的不良手法。
英國大學本地生學費設有上限，本科生每年學費最多為9250鎊（約9.1萬港元），但海外學生支付的學費可高達3.8萬鎊（約37.5萬港元），因此大學可透過取錄國際學生獲得更多收入。英國多間大學最近被指降低國際學生的入學標準，其中《衛報》報道，約克大學（University of York）通知教職員採取「更靈活」方式取錄成績低於預期的海外學生。《星期日泰晤士報》調查指出，杜倫大學（Durham University）及埃克塞特大學（Exeter University）等大學使用的中介機構聲稱，成績較差的海外學生可以透過國際基礎課程輕易升讀大學。杜倫大學否認有關指控，強調完成國際基礎課程的海外學生入讀大學的要求，與參與高考（A-level）的本地生入學要求相同。
促比對本地生要求 審查中介
鑑於招收海外生標準引發廣泛爭議，「英國大學」組織前日表示，學生、其家庭及政府對這個制度的公平性、透明度及穩健度有信心是至關重要，該組織宣布3項即時措施應對，包括會快速審視國際基礎課程，並與英國本地學生的入學要求作比較；各大學校長會與政府合作審視使用中介機構情况，識別吸納學生的不良手法；各大學也要更新其收生守則，列明適用於國際學生。
前大學及科學國務大臣韋力生（David Willetts）批評政府自2016年凍結本地生學費的做法，增加了大學對海外學生收入的依賴，「各大學需要海外學生來交叉補貼本地學生。解決這個問題最好方法是適當地資助國內高等教育經費，這意味將學費與通脹掛鈎」。由24間大學組成的英國羅素集團表示，不會為收取國際學生而犧性英國本地學生的利益，「根據英國大學聯招系統（UCAS）最新數據顯示，羅素集團大學的本地學生人數較國際學生增長更快」。