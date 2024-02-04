以攻「最後避難所」 巴人：等死或爬牆入埃及

以色列防長辦公室上周四晚發布的影片顯示，防長加倫特視察加沙南部汗尤尼斯時稱已完成在當地任務，「將前往包括拉法，消滅所有威脅我們的恐怖分子」。

140萬人逼爆拉法 難民嚴寒風雨下露宿

路透社前天報道，上周有數萬名加沙難民抵達拉法，並引述55歲商人埃邁德稱「只剩下兩個選擇」——等死或是爬牆進入埃及。加沙有約230萬人口，聯合國人道事務協調廳（OCHA）發言人拉爾克估計逾半已遷往拉法，形容該市已然成為「絕望壓力煲」，憂慮當地未來發展。《紐約時報》稱，不少難民衣體單薄，沒有被褥保暖。法新社則報道，加沙上周五受暴風雨吹襲，部分物資短缺的難民穿起新冠疫情時期遺下的保護衣對抗嚴峻天氣。

《華爾街日報》上周五引述以哈談判知情官員報道，辛瓦（Yahya Sinwar）等加沙內的哈馬斯武裝分支領袖準備接受卡塔爾、美國和埃及斡旋的第二輪休戰方案，內容包括休戰6星期及分3階段換囚，認為時間已足以令部隊重整及讓加沙民眾獲取人道物資。哈尼亞為首的哈馬斯政治局高層則要求以方釋放近3000名巴人囚犯，換取36名以色列平民人質，並延長換囚至4個階段，他們亦強調需跟以方談判獲國際保證的永久停火，以及重建加沙的計劃。

（紐約時報/路透社/法新社/華爾街日報）

（以色列-哈馬斯戰爭）