明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

以攻「最後避難所」 巴人：等死或爬牆入埃及

【明報專訊】以色列防長加倫特上周四（1日）警告，將會派地面部隊進駐加沙「最後的避難所」——南部接壤埃及的拉法市，有巴勒斯坦難民哀嘆只有等死或爬過圍牆逃至埃及。拉法在開戰前有25萬人居住，而目前則擠了至少140萬人，聯合國形容當地已是「絕望壓力煲」，很多難民在嚴寒風雨下被迫住在帳篷甚至露宿。《華爾街日報》報道，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯內部就跟以色列協議停火現分歧，加沙內的軍事派領袖支持初步休戰6周，但駐外政治部高層則希望爭取以色列更大讓步及達成永久停火。

以色列防長辦公室上周四晚發布的影片顯示，防長加倫特視察加沙南部汗尤尼斯時稱已完成在當地任務，「將前往包括拉法，消滅所有威脅我們的恐怖分子」。

140萬人逼爆拉法 難民嚴寒風雨下露宿

路透社前天報道，上周有數萬名加沙難民抵達拉法，並引述55歲商人埃邁德稱「只剩下兩個選擇」——等死或是爬牆進入埃及。加沙有約230萬人口，聯合國人道事務協調廳（OCHA）發言人拉爾克估計逾半已遷往拉法，形容該市已然成為「絕望壓力煲」，憂慮當地未來發展。《紐約時報》稱，不少難民衣體單薄，沒有被褥保暖。法新社則報道，加沙上周五受暴風雨吹襲，部分物資短缺的難民穿起新冠疫情時期遺下的保護衣對抗嚴峻天氣。

《華爾街日報》上周五引述以哈談判知情官員報道，辛瓦（Yahya Sinwar）等加沙內的哈馬斯武裝分支領袖準備接受卡塔爾、美國和埃及斡旋的第二輪休戰方案，內容包括休戰6星期及分3階段換囚，認為時間已足以令部隊重整及讓加沙民眾獲取人道物資。哈尼亞為首的哈馬斯政治局高層則要求以方釋放近3000名巴人囚犯，換取36名以色列平民人質，並延長換囚至4個階段，他們亦強調需跟以方談判獲國際保證的永久停火，以及重建加沙的計劃。

（紐約時報/路透社/法新社/華爾街日報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕哈尼亞（Ismail Haniyeh） 加倫特（Yoav Gallant） 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭 加沙 哈馬斯

上 / 下一篇新聞