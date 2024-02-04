美連環空襲伊拉克敘利亞 回應約旦受襲 轟炸機得州直飛 炸85親伊朗設施致39死

美軍中央司令部聲明指，美東時間上周五下午4時（當地時間昨日零時），針對革命衛隊及其旗下聖城旅，以及相關民兵組織在伊拉克和敘利亞的7處據點，由美國本土派出長程轟炸機聯同其他軍機，30分鐘內施放逾125枚彈藥轟炸指揮及控制中心、情報中心以及貯藏火箭炮、導彈或無人機的設施等85個目標。美軍參謀長聯席會議行動總監西姆斯（Douglas Sims）稱空襲擊中預設目標，點燃武裝組織設施彈藥引發「二次爆炸」。《紐約時報》等西方傳媒報道，這次行動有兩架美軍B-1B「槍騎兵」（Lancer）長程轟炸機參與，兩機從得州出發，飛行逾9600公里到伊、敘上空執行任務。西姆斯形容，美軍轟炸機的「美麗之處」在於「可在任何所定時間轟炸世界任何地方」。

解除親伊朗武裝戰力「不會一晚結束」

拜登表明反擊由當天開始，並將在美方「所選擇的時間和地點持續」。他又稱美方雖不在中東或世界其他地方尋求衝突，但強調要讓意圖損害美國的人知道，「假如你傷害任何一個美國人，我們將作回應」。白宮國家安全委員會發言人柯比則表示，這番軍事回應旨在解除親伊朗武裝組織的戰力，行動不會進行一晚就結束。

英國「敘利亞人權觀察組織」稱，美軍空襲造成敘利亞東部最少23名親伊朗民兵死亡。伊拉克總理辦公室表示該國有16死25傷，死者包括平民。伊、敘兩國政府均譴責美方，其中伊拉克外交部形容後者「侵略」，並傳召美方代辦提出抗議。伊朗外交部譴責美方「侵犯伊拉克和敘利亞主權和領土完整」，稱其「戰略錯誤」只會加劇地區不穩定，又指緊張根源在美國支持以色列屠殺巴人。俄羅斯也斥空襲是要進一步令衝突加劇。巴人武裝組織哈馬斯指美國的行動是在中東「火上加油」。

民兵組織稱還擊 襲3駐美軍基地

在空襲後，承認之前襲殺美軍的伊拉克民兵組織「伊拉克伊斯蘭抵抗運動」（IRI）宣稱又再還以顏色，襲擊了敘利亞和伊拉克最少3個駐有美軍的基地。

另一方面，美國財政部前天針對伊朗革命衛隊的一批制裁目標，包括以下3間總部設於香港的有限公司：伊國際貿易有限公司（FY International Trading）、都靈科技香港有限公司（Duling Technology HK）和Advantage Trading Co.，它們涉被指為支援革命衛隊等伊朗軍事組織導彈和無人機項目的個人進行秘密採購。另一香港有限公司「中國中油股份」（China Oil and Petroleum Company）被指控是聖城旅的掩護機構，售賣數以億美元計伊朗商品，並與中國公司貿易以籌集資金。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇批評美方所為是典型的非法單邊制裁及「長臂管轄」，嚴重損害中方利益，中方深表關切及堅決反對。

（金融時報/紐約時報/路透社/半島電視台）

（以色列-哈馬斯戰爭）