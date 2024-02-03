美制裁西岸4以定居者 指暴力針對巴人「無法忍受」 以總理斥多餘

美國國務院聲明公布首批4名被制裁以色列定居者的身分及被制裁理由，其中29歲的哈斯達伊（David Chai Chasdai）被指控在兩名以色列人被殺後，去年2月策動報復襲擊焚燒西岸北部巴人村莊胡瓦拉，導致一名巴人平民死亡。32歲的萊維（Yinon Levi）被指領導一批以色列定居者「在西岸散播恐懼氣氛」，持續襲擊巴人及貝都因平民，焚燒及破壞其農田及財產，並威脅他們如不遷離將加強暴力。另外兩人涉及襲擊巴人或以色列社運人士。

禁持美資產禁入境美國

拜登在上述行政命令表示，以色列定居者在西岸的暴力「已達到無法忍受的水平」，並對美國的國家安全和外交政策構成「極端不尋常的威脅」。4人將被禁使用美國金融系統及持有任何美國資產，亦被禁止入境美國，以及跟美國人做生意。美國國務卿布林肯表示，本輪制裁某程度上尋求施壓以色列政府，防止以方民眾對西岸巴人施暴；美國國務院去年12月已禁制部分以色列定居者入境，但就這問題出動經濟制裁屬歷來首次。惟兩輪制裁皆不適用於持美國雙重國籍人士，這類人被指佔以色列定居者的大多數。

以色列總理辦公室周四聲明批評美方制裁「沒有必要」，稱以方「到處針對違法者，毋須採取額外措施」，又強調「大部分以國民眾都奉公守法」。

拜登簽署上述行政命令後，到訪有龐大阿拉伯裔美國人口的密歇根州。拜登2020年總統選舉在該游離州以約2.8%得票優勢險勝特朗普，但不少阿拉伯裔選民不滿拜登政府未有盡力制止以色列在加沙的軍事行動。倡議組織阿拉伯裔美國人學會（AAI）去年底進行的民調顯示，阿拉伯裔美國人對民主黨的支持，從2020年的59%暴跌至以哈戰爭後的17%。

Axios：華府研究戰後承認巴人立國

美國新聞網站Axios周三引述華府官員消息報道，布林肯指示研究以哈戰爭後承認巴勒斯坦國，變相扭轉美國主張應由以巴直接談判解決問題的立場，新思維或旨在推動以色列和沙特阿拉伯建交，以拓展美國在中東的戰略和利益。

（紐約時報/CNN/BBC/Axios）

（以色列-哈馬斯戰爭）