路透：日本向特朗普傳信息 憂制華開倒車

特朗普之前執政期間，曾跟北京達成貿易協議，其後到期失效。他迄今在今屆大選的競選活動上，未曾提及任何擬跟中方達成的協議內容。惟接受路透社訪問的日本官員表示，鑑於特朗普此前任內排斥部分多邊合作，又捍衛與中國國家主席習近平等專制國家領袖的關係，且曾跟朝鮮核談判失敗，這些都令東京更感憂慮。

憂特朗普減少美對台支持

另一方面，特朗普競選期對協防台灣表態曖昧，日本官員憂慮他會減少美國對台灣的支持，甚至藉此尋求跟北京達成某種協議。日方還擔心受到特朗普以貿易保護主義針對，以至要求增加承擔駐日美軍軍費。特朗普本周揚言，如當選將阻撓日本製鐵以149億美元（約1162億港元）求購美國鋼鐵公司（USS）的計劃。

路透社指去年10月履新的日本駐美大使山田重夫收到特別指示，尋求與特朗普團隊建立聯繫，日方大舉出動旨在「試水溫」，評估上述安全及經濟風險會否重現，並防誤判。

特朗普的一名幕僚指該總統參選人近期未有跟任何日方官員見面，並拒絕作更多回應。專家指東京面臨的挑戰是眾多曾在特朗普執政時負責對日政策的高官，包括前副總統彭斯和前國務卿蓬佩奧等都已跟特朗普關係疏離。特朗普時期曾任駐日大使的共和黨參議員哈格蒂（Bill Hagerty）被指有機會在未來擔任要角，他今年初曾訪問東京，會見數名日本官員。

（路透社）