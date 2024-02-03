法允年撥12.76億助農業 工會籲緩封路

近日，法國、德國、比利時、西班牙、意大利、希臘、波蘭等15個歐盟國家的農民走上街頭，表達對成本上漲、歐洲綠色新政、烏克蘭廉價農產品進口等政策的不滿。在歐盟最大農業生產國法國，農民周一駕駛拖拉機封鎖通往巴黎的主要公路，聲稱要「無限期圍困」巴黎。

阿塔爾承諾更認真了解農業，防止農民遭受不正當競爭，其中從事畜牧業的農民需要特殊幫助，故當局決定向其提供多方面支持，援助總額達每年1.5億歐元（12.76億港元）。

阿塔爾表示，法國將不再對本國農民實施比歐盟規則更嚴格的法規。他還說，法國將繼續反對歐盟與南方共同市場達成自由貿易協定。不少法國農民認為，如果這一自由貿易協定達成，將對法國農業造成衝擊。

馬克龍：歐盟需大幅調整農業政策

法國農民協會（FNSEA）、「青年農民」（Jeunes Agricultueurs）等組織對阿塔爾的新措施表示肯定，認為他在傾聽抗議農民的呼聲，因此相關組織呼籲抗議農民暫停封鎖道路，給官方落實措施的時間。不過，FNSEA主席魯索警告說，如果本月底法國主要農業貿易博覽會開幕時，仍沒明顯證據政府的承諾有「初步成果」的話，可能會舉行新抗議。

另外，法國總統馬克龍周四表示，歐洲農業正面臨危機，歐盟因此需要對其農業政策進行大幅度調整。他還說，歐盟需要建立共同機制來保證零售商和食品巨頭向農民支付公平價格。

（法新社/中通社）