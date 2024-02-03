華促烏撤列中企贊助戰爭 「消負面影響」 路透：中國大使晤烏高官提警告 基輔憂北京掛鈎購烏糧食

在俄軍侵烏後，烏克蘭先後將多國實體（包括企業或機構）或個人列為「國際戰爭贊助者」（international sponsors of war），指其商業或個人活動直接或間接協助或促進俄方軍事行動，截至昨日仍在清單上的有48個實體和294名個人。中國無論在實體（14個）和個人（82人）都是最多，美國（實體8個，個人48人）居次，法國和德國在實體排第三（各4個），瑞士則在個人排第三（34人）。

黑名單華企最多 涉能源科企基建

上榜的中國企業既有中國三大國營石油企業（中石油、中石化和中海油），也有科網巨擘如阿里巴巴、小米，以至提供敏感技術的司南導航（衛星定位）、海康威視和大華股份（視像監控設備），還有基建企業如中國鐵建和中國建築工程，以及汽車生產商如吉利控股及長城汽車。

然而，上述名單並無法律約束力，烏克蘭國家預防腐敗局（NACP）表示這份黑名單僅具「聲譽上」的意義，「烏克蘭並不控制執法：作為法官、陪審團、行刑者的是全球社會」，但倫敦證交所轄下Refinitiv的World-Check數據庫會標註名單上的企業，以助金融業界避險。

一名消息人士說，「中國駐烏克蘭大使表示所有這些（與黑名單相關的情况）可能對我們的關係產生負面影響」，但中方當時未向烏克蘭提出任何條件，只是表達對清單的看法。另一消息人士則表示，中方或會將事件與中國購買烏克蘭糧食掛鈎。中國在俄軍侵烏前是烏克蘭最大貿易伙伴，至今仍是烏國穀物、葵花籽油和鐵礦石的重要購買國。

華駐烏大使：或影響雙方關係

在此前聯合國斡旋的《黑海穀物倡議》期間，中國是烏克蘭糧食出口的主要目的地——約3000萬公噸糧食出口中，有約790萬公噸運往中國。即使倡議去年7月因俄方退出而失效，烏方隨後建立新的黑海航運走廊，約30%烏克蘭海上出口，包括食物、金屬和礦石都是運往中國。

在路透社的報道發表後，中國外交部發言人向路透社表示，中方堅決反對將中國企業列入相關名單，要求烏克蘭立即糾正錯誤，消除負面影響。發言人未對負面影響作具體說明。

北京未曾明確表態支持還是反對俄軍侵烏，只強調雙方應停火止戰，惟中俄關係密切惹外界揣測，烏克蘭則小心避免觸怒中國。烏方亟力推銷其版本的和平藍圖，惟去年舉行連場烏克蘭問題國際會議，中方只出席在沙特阿拉伯舉行的一次。

中國外交部副部長孫衛東周一（1月29日）應約會見烏克蘭駐華大使里亞比金，指中烏雙方要「放眼長遠」，推動雙邊關係行穩致遠。外交部聲明指雙方還就烏克蘭危機等共同關心的問題交換意見。

（路透社）

（俄軍侵烏）