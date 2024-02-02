聯國報告：加沙半毁不宜居 經濟需70年恢復

去年GDP縮24% 失業率近八成

UNCTAD指出，最新數據顯示加沙一半建築物受損或被毁，現在已不適宜居住。以哈戰爭令加沙2023年本地生產總值（GDP）收縮24%，全年人均GDP下跌26.1%，即使軍事行動停止並立即開始重建，按照2007年至2022年年均經濟增長0.4%計算，加沙的GDP可能要到2092年才能恢復至2022年的水平。UNCTAD指出，2014年以色列亦曾對加沙採取軍事行動，之後加沙需要39億美元（約304.2億港元）才能恢復過來，今次以哈戰爭後，估計需要數倍金額才能將加沙復原。

鑑於以色列長期封鎖，加沙經濟在最新戰爭前就已陷入混亂，三分之二人生活貧窮，有45%勞動人口失業，截至2023年12月，失業率已飈升至79.3%。UNCTAD的經濟學家阿拉澤說：「我不認為國際社會或加沙人民能承受長達數十年的人道主義災難。」

UNRWA本月底前恐停運

此外，以色列指控聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）職員參與哈馬斯去年突襲，引發逾10國停止資助UNRWA後，以總理內塔尼亞胡周三向到訪的聯合國代表稱，UNRWA已完全被哈馬斯滲透，該機構的工作應結束，由其他援助組織取代，以解決加沙問題。不過聯合國秘書長古特雷斯同日較早前形容UNRWA是加沙所有人道援助行動的支柱，呼籲所有國家確保UNRWA的救人工作可繼續。UNRWA昨警告，倘持續缺資，可能在本月底之前停運。

（路透社/法新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）