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社交平台護童不力 多州法律行動應對

【明報專訊】社交平台保護兒童不力問題早已受到美國部分州政府關注，並開始採取不同行動應對。新墨西哥州總檢察長去年底對facebook母公司Meta採取法律行動，認為該公司是「全球（兒童）侵害者及戀童癖者的市場」。佛羅里達州眾議院上月底亦通過法案，禁止16歲以下青少年建立社交平台帳號，平台亦要核實用戶年齡。

Meta被指「全球戀童癖者市場」

新墨西哥州總檢察長托雷斯（Raul Torrez）去年12月入稟控告Meta，指控該公司容許旗下社交平台成為兒童性獵者的市場。訴訟指Meta容許而又未能發現販運兒童行為，並「讓成年人可尋找、發送信息和誘騙未成年人，引誘他們出售照片或參與拍攝色情影片」，指Meta的行為不可接受且違法。托雷斯的團隊曾安排臥底警員在fb及Ig假扮兒童展開調查，他向《衛報》稱對於團隊在Meta的網上兒童性剝削調查結果感震驚。

佛州眾議員上月24日亦通過法案，禁止任何16歲以下人士開設新社交平台帳號，要求平台刪除現有16歲以下青少年的帳號。此外，法案亦要求社交平台刪除有關帳號內的個人資訊，及由「非政府、獨立、與不隸屬社交平台的第三方」驗證用戶年齡。法案已交由共和黨控制的州參議院審議。

（衛報）

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