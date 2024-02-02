社交平台護童不力 多州法律行動應對

Meta被指「全球戀童癖者市場」

新墨西哥州總檢察長托雷斯（Raul Torrez）去年12月入稟控告Meta，指控該公司容許旗下社交平台成為兒童性獵者的市場。訴訟指Meta容許而又未能發現販運兒童行為，並「讓成年人可尋找、發送信息和誘騙未成年人，引誘他們出售照片或參與拍攝色情影片」，指Meta的行為不可接受且違法。托雷斯的團隊曾安排臥底警員在fb及Ig假扮兒童展開調查，他向《衛報》稱對於團隊在Meta的網上兒童性剝削調查結果感震驚。

佛州眾議員上月24日亦通過法案，禁止任何16歲以下人士開設新社交平台帳號，要求平台刪除現有16歲以下青少年的帳號。此外，法案亦要求社交平台刪除有關帳號內的個人資訊，及由「非政府、獨立、與不隸屬社交平台的第三方」驗證用戶年齡。法案已交由共和黨控制的州參議院審議。

（衛報）