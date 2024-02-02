五大社交平台出席美參院聽證 議員轟產品「殺人」「滿手血」 朱克伯格向兒童性侵受害親屬道歉

稱Meta不斷改進 僱4萬人審核

參院司法委員會主席德賓（Dick Durbin）引述非謀利團體統計顯示，欺騙未成年人傳送裸露照片及影片的「性勒索」（sextortion）罪行，近年在美國有飈升迹象，他將矛頭直指單一元兇——「科技改變」，批評社交平台公司未有適當設計產品及作足夠信任及安全投資，其把追求利潤置於保障基本安全之上，令「我們的子孫」蒙受風險。

共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）則指控社交媒體公司「摧毁生命並威脅民主」，直斥五大巨頭代表稱：「我知道你們並非故意，但雙手卻沾滿了鮮血。」他更毫不留情個別批評朱克伯格（Mark Zuckerberg）持有「殺人的產品」。

朱指社媒總體無害 議員斥違常識

朱克伯格作供稱在網上保障年輕人安全面臨罪犯手法日新月異等挑戰，強調Meta已不斷改進應對方法，包括投資「業界最多」的人力及金錢刪除涉性侵兒童內容等不良資訊（見表），研究亦表明社交媒體「總體上」對年輕人精神健康無害，但遭德賓反駁「不符常識」。

另一共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）稱Meta旗下的Instagram僅會警告用戶將瀏覽虐待兒童材料，但未有直接禁制相關資訊，轟斥朱克伯格道：「你到底在想什麼？」。朱克伯格回應稱通常引導用戶接觸有用資訊，比單純封截有害資訊更為有幫助。

委員會亦展示Meta內部電郵通訊，顯示朱克伯格否決公司高層建議，聘請45至84名電腦工程師加強安全保護。Meta其後聲明回應稱相關文件經篩選，無法反映公司運作和決策的全貌。

聽證會之初播放影片，有一名面容經剪影處理的兒童稱在fb上受到性剝削。共和黨參議員霍利（Josh Hawley）其後問朱克伯格肯否即場向列席會議的眾多受害兒童家屬公開道歉，朱克伯格站起身向家屬們說：「我對你們所有的經歷感到抱歉……那實在是恐怖，沒有人該承受你們家庭至今的痛苦。」

社媒專家轟「政治騷」無實際幫助

對於朱克伯格的道歉，有受害人認為來得太遲，社媒專家則批評是「政治騷」，缺乏實際幫助。

另一方面，Discord行政總裁西特倫（Jason Citron）在會上避答是否支持美國國會推動訂立《兒童網上安全法》（KOSA）等兒童網絡安全法例，格雷厄姆批評道：「如果等候這些傢伙解決問題，那我們將會是等死。」

在聽證會上作供的還有X、TikTok和Snapchat高層。

（彭博社/路透社/BBC/衛報）